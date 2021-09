MAILLOUX GOUPIL, Laurence



À Laval, le mardi 31 août 2021 est décédée, à l'âge de 90 ans, Laurence Mailloux, épouse de feu Fernand Goupil.Elle laisse dans le deuil sa fille Mélanie (Danny Kokiw), ses petits-enfants Mégane, Adam et Dylane. Elle était la soeur de: feu Thérèse, feu Alice, feu Henri-Louis, feu Roger, Aldéi, feu Lorrain, Jean-Baptiste, Flore, feu Renald, Julien (Jacqueline) et Lilyane (Jean-Guy). Il laisse aussi sa belle-soeur Jeannine, ses neveux et nièces ainsi que d'autres parents et amis.La famille vous accueillera au complexe funéraire :le mercredi 8 septembre 2021 de 18h à 21h, ainsi que jeudi dès 8h30.Les funérailles seront célébrées le jeudi 9 septembre 2021, à 10h en l'église Marie-Reine-des-Coeurs (5900, Turenne), et de là au cimetière Le repos St-François d'Assise.La famille aimerait remercier le personnel de l'unité de gériatrie de l'hôpital Cité de la Santé pour sa gentillesse et les soins prodigués pendant son séjour.