ST-JEAN, René



À Laval, le 18 mars 2020, est décédé monsieur René St-Jean, époux de Michèle Lizotte, père de Roxane, Hélène, David et Philippe.La famille recevra parents, amis et collègues le samedi 11 septembre prochain, entre 9h et 11h, au complexe :Une cérémonie suivra dès 11h.