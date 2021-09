ROUSSELLE, Jean Sr



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de monsieur Jean Rousselle Sr, survenu le 3 mai 2021, à l'âge de 88 ans. Il était l'époux de madame Annette Caron.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants Jean (Francine Savage), Carole (Daniel Lemay), Louise (Sylvain Monette) et Hélène (Michel Doyon), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, ses neveux et nièces, ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances à la:le samedi 11 septembre 2021, de 10h à 15h.Une cérémonie hommage virtuelle suivra dès 15h, depuis la salle de célébration de la résidence funéraire. Pour y assister, rendez-vous sur l'avis de décès auet cliquez sur le lien.