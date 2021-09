Bien choisir sa botte de chasse

Le marché de la botte de chasse a drôlement évolué. Aujourd’hui, quel que soit le modèle que vous recherchez, selon l’usage que vous désirez en faire, vous trouverez certainement ce que vous cherchez.

À mes débuts dans le métier, plusieurs chasseurs portaient encore les fameuses bottes noires et orange. Pour avoir une bonne idée de ce qui se fait aujourd’hui dans le domaine, j’ai rencontré un des meilleurs experts en bottes de chasse, Patrick Larsen, acheteur sénior au magasin Latulippe de Québec.

« L’éventail de produits est très grand. Très souvent, les chasseurs veulent agencer les bottes avec leurs habits de chasse. C’est pour cette raison que nous avons une gamme de bottes qui se marient parfaitement avec le camo des différents ensembles de chasse. Certains chasseurs veulent une paire de bottes qui durera longtemps. Nous avons donc des modèles tout en cuir avec une membrane Gortex­­­. Les chasseurs ont énormément confiance en cette membrane. »

Plusieurs autres éléments entrent en ligne de compte dans la fabrication d’une botte de chasse. « Nous avons des bottes avec semelles cousues, collées, isolées et non isolées. Des chasseurs vont préférer porter une botte plus légère avec plusieurs couches de bas à une botte trop lourde. Plusieurs amateurs de plein air s’intéressent à la chasse. Cela a influencé les manufacturiers à produire des bottes qui ressemblent plus à des bottes de marche, comme pour le plein air, mais adaptées à la chasse. Elle est plus robuste, avec une bonne traction, pour marcher dans des endroits plus escarpés, en montagne, avec un antidérapant et une semelle vibrante, une absorption au talon. L’isolation est du Primaloft. Même humide, il conserve ses propriétés pour la chaleur. »

DAMES ET BOTTES EN CAOUTCHOUC

De plus en plus de femmes pratiquent régulièrement la chasse. On en voit souvent dans des groupes de chasseurs.

« Les dames occupent maintenant une place importante dans le monde de la chasse, d’expliquer l’expert. Nous avons des bottes de chasse pour dames, tout en cuir, avec la membrane Gortex, pour celles qui veulent faire de la chasse fine. »

Pour se retrouver parmi tous les modèles sur le marché, il faut d’abord et avant tout définir ses besoins.

« Effectivement, tout tourne autour de la pratique de la chasse que l’amateur veut faire. Si un chasseur est dans une cache ou un treestand et qu’il ne bouge pas, ce n’est pas la même botte que celle qu’il utilisera pour pratiquer la chasse fine, d’expliquer M. Larsen. Les chasseurs qui aiment plus marcher et aller plus loin en forêt vont souvent opter pour une botte en caoutchouc. Même parmi ces modèles, il en existe certains qui sont assez chauds pour les pieds des chasseurs à l’affût. »

Les grandes bottes à cuisse ou encore jusqu’à taille sont moins populaires.

« De plus en plus, les chasseurs à la sauvagine vont dans les champs, ce qui explique que nous vendons beaucoup moins de grandes bottes. Ce phénomène a fait en sorte que les ventes de bottes en caoutchouc basses ont doublé. On peut aussi aller encore plus loin avec une botte en caoutchouc qui sert pour la marche. Il y a beaucoup plus de matériel à la base, afin de tenir la cheville solidement. Elle sera plus serrée à enfiler, mais une fois que le pied est à l’intérieur, il n’y a pas de ballottage lorsque l’on marche. Le pied est solide. Légèrement isolée, elle permet de marcher toute la journée avec un confort se rapprochant beaucoup d’une botte de marche. La Cyclone de Sportchief en est un bel exemple.

Quant aux gens qui veulent s’initier à la chasse, ils peuvent se tourner vers un modèle de botte avec une membrane maison, comme la marque Black Bear qui coûte 100 $ au lieu de 170 $ que coûtent les différents modèles de bottes sur le marché. Ce modèle moins coûteux est aussi pratique pour les hommes que les femmes et il présente une finition extérieure camouflage qui se marie très bien avec les différents ensembles de vêtements vendus sur le marché. »