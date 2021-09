LEVAQUE, Paul

C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de M. Paul Levaque, survenu le 1er septembre 2021, à l'âge de 90 ans, à Greenfield-Park. Il était entouré de son épouse Mme Huguette Guilbert ainsi que de ses enfants Lucie, Pierre (Lyne Soucy), Martin (Patrice Fournier) et Alain (Annie Arsenault).Il laisse également dans le deuil ses 11 petits-enfants : Étienne, Vincent (Jeanne), Bruno, Hubert (Anne-Marie), Émile (Vicky), Laurent (Noémi), Mathilde (Yann-Olivier), Emmy, Stella, Éloi et Lambert, ses 2 arrière-petits-fils Léon et Florent ainsi que de nombreux beaux-frères, belles-soeurs, neveux, nièces, collègues et amis.Ingénieur civil respecté, ayant oeuvré à la construction des routes du Québec, homme de coeur et de conviction, son grand engagement social dans sa communauté (entre autres à la Conférence Saint-Anastase de la Société St-Vincent-de-Paul, la Grande Guignolée et le Club Optimiste de Greenfield Park) fut reconnu par la médaille du Lieutenant-gouverneur du Québec pour mérite exceptionnel en 2019.La famille recevra les condoléances le mercredi 8 septembre 2021 de 17h30 à 21h, le jeudi 9 septembre 2021 de 13h à 17h et de 18h à 21h et le vendredi 10 septembre 2021 de 9h à 10h à la :Les funérailles suivront à 10h30 en l'église Notre-Dame-de-l'Assomption (3375 rue Windsor, Saint-Hubert, J4T 2X9).Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'hôpital Charles LeMoyne.