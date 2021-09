DUQUETTE, Lucille née Côté



À Ormstown, le 11 juin 2021, à l'âge de 85 ans, est décédée Lucille Côté Duquette.Elle laisse dans le deuil son époux Jean-Guy Duquette ainsi que ses trois enfants, Guylaine (Charles Paradis), Claude (Lise Rochefort) et Richard, ses six petits-enfants, Sébastien (Gabrielle), Jessica (Nicolas), Valérie (Maxime), Marie-Hélène (Julian), Olivia (Gabriel) et Marc-Antoine (Chloé), ses frères et soeurs, feu Annette, Robert, Monique, Lise et Jean, ses beaux-frères et belles-soeurs, ainsi que de nombreux parents et amis.Lucille était connue de la communauté comme fleuriste pendant 40 ans avec son mari Jean-Guy.La famille tient à remercier pour leur soutien et leurs soins exceptionnels, le Dr Hortop, le CLSC, Maryse, Chrystine, Madeleine et le personnel de l'Hôpital Barrie Memorial.Le 11 septembre 2021, la famille accueillera parents et ami(e)s pour recevoir les condoléances en l'église Saint-Malachie à Ormstown à compter de 13 heures et suivi du service à 14 heures, dans le respect des règles de Santé publique qui seront en vigueur à cette date.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don aux Dames Auxiliaires de l'Hôpital Barrie Memorial. www.damesauxiliairesbarrie.org/Direction funéraire:ORMSTOWN, QCwww.mcgerrigle.com