JASMIN, Lucien



Le 29 août 2021, à l'âge de 88 ans, est décédé monsieur Lucien Jasmin. Il est le fils de feu monsieur Donat Jasmin et feu madame Irène Gascon. Il rejoint son épouse Hélène Ethier et son fils Alain.Il laisse dans le deuil ses filles: Rachel (Pierre Larocque) et Maryse (Mario Léveillé); ses petites-filles: Roxanne (Michaël) et Jolène; ses frères et soeurs, ses belles-soeurs ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances aux17745, RUE VICTOR, MIRABEL, QC J7J 1L4www.salonsfunerairesguay.comle mercredi 8 septembre de 13h à 17h, de 19h à 21h ainsi que le jeudi 9 septembre de 13h à 17h.Les funérailles auront lieu en l'église de St-Janvier située au 17737, rue du Sacré-Coeur, Mirabel, QC, J7J 1L4) ce samedi 11 septembre à 11h, suivies de l'inhumation au cimetière du même endroit. La famille sera présente dès 10h pour recevoir les condoléances.