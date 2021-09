Chemins de reconnexion: retrouver l’équilibre grâce aux bienfaits de la nature

La nature est pleine de ressources. En ne faisant qu’un avec la nature, il est possible d’apaiser vos tensions, de retrouver votre optimisme, de changer vos émotions et états d’âme et de vivre de manière plus équilibrée. C’est à tout le moins ce que clame l’auteur français Alain Lancelot dans son livre, Chemins de reconnexion où il propose un retour à l’équilibre en 50 exercices physiques et mentaux à pratiquer en pleine nature.

Photo courtoisie

Journaliste et ancien animateur vedette en France, Alain Lancelot a dû passer à travers un burn-out avant de se réorienter vers la gestion du stress et la sophrologie. C’est en Asie qu’il a appris à se reconnecter avec la nature, là où les vertus de la forêt sont reconnues depuis des millénaires pour contrer le stress.

D’ailleurs, en Asie, de nombreux médecins recommandent à leurs patients de passer davantage de temps en forêt pour améliorer leur santé tant physique que psychologique.

« La nature et la forêt ont toujours été pour moi des sources de réconfort », reconnaît l’auteur Alain Lancelot. « La vie m’a montré qu’aucune déception ou difficulté ne pouvait résister au calme et à la sérénité d’une forêt. »

En fait, il suffirait de seulement cinq minutes passées en forêt pour réussir à se sentir mieux, abaisser son niveau de stress et commencer à trouver des solutions à ses problèmes. « La nature n’est certes pas là pour répondre à nos questions existentielles, mais son contact nous place dans un état idéal pour trouver nous-mêmes des réponses adéquates à nos interrogations », souligne Alain Lancelot qui ajoute qu’il s’agit là du lieu le plus approprié pour lâcher prise et faire preuve de résilience et de gratitude. Des éléments essentiels pour vivre en paix.

Retrouver l’optimisme

C’est en forêt que l’auteur a réussi à surmonter son burn-out en étant davantage à l’écoute de ses besoins. Ses promenades en forêt le plaçaient dans un état idéal de réflexion quant à son avenir.

« Une marche en forêt développe instantanément un sentiment de plaisir presque irrationnel en répondant à un besoin essentiel, soit se sentir vivant », fait remarquer l’auteur qui poursuit encore sa quête vers le mieux-être en approfondissant ses connaissances sur la méditation et le lien entre le corps, l’esprit et l’énergie, auprès d’un maître de tai-chi et de qi gong en Asie, où il passe la moitié de son temps.

« Une énergie positive décuple vos capacités et donne envie aux autres d’interagir avec vous et de vous aider », indique Alain Lancelot.

Cheminer sereinement

La nature est le plus sûr et le plus court chemin pour vivre sereinement. On y trouve la vie, la paix, la beauté et le silence. C’est principalement dans le silence que chacun peut progresser en étant à l’écoute de ses réels besoins.

« L’idéal serait de trouver une fois par jour le temps de vous connecter à la nature », suggère l’auteur qui estime que deux fois par jour serait encore mieux, soit cinq minutes le matin pour faire le plein de dynamisme et cinq minutes en fin de journée pour relâcher les tensions. C’est d’autant plus significatif lorsque l’on sait que selon plusieurs études, deux minutes de silence complet peuvent soulager les tensions du corps et du cerveau. Alors, aussi bien se rendre en forêt sans vos gadgets électroniques.

De plus, Alain Lancelot attache beaucoup d’importance à l’idée d’écouter ses besoins.

On devrait également s’adapter au rythme des saisons. Si l’été est la période propice pour faire le plein d’énergie, l’automne serait le moment pour commencer à ralentir le rythme tandis que l’hiver serait la saison reliée à la réflexion et à l’introspection pour se diriger vers le printemps synonyme d’énergie nouvelle.

♦ Alain Lancelot est sophrologue, coach et conférencier.

♦ Il est également l’auteur de plusieurs livres dont, Allégez votre mental et Les 50 règles d’or de la sophrologie.

♦ On peut en apprendre davantage sur le site de l’auteur : www.alainlancelot.com