JEAN-BART, Jerry



Au Centre d'hébergement Sylvie Lespérance, le 30 août 2021, à l'âge de 74 ans, est décédé Jerry Jean-Bart.Il laisse dans le deuil sa fidèle conjointe des 3 dernières décennies Madeleine Papillon, ses 4 enfants, Natasha (Ghislain), Mikaëlle (Kenny), Karine et Joël (Gabrielle), ses 12 petits-enfants, Jessy, Lydia, Janel, Kiani, Jasmyne, Kay-Lee, Isaac, Mei, Daïjha, Maliyha, Adelle et Axelle, ses 4 arrière-petits-enfants Diago, Kyon, Aaquil et Kaylani ainsi que ses 4 frères, Alix, Claude, Patrick et Mario.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le jeudi 9 septembre de 16 à 20 heures. Les funérailles seront célébrées à la Paroisse Saint-Édouard, 6500 rue de Saint-Vallier à Montréal, le samedi 11 septembre à 13 heures.Des messes à l'honneur de Jerry sauraient le rendre heureux.La famille tient à remercier tout le personnel au Centre d'hébergement Sylvie Lespérance pour les bons soins prodigués et leur dévouement.