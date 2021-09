OUIMET, Raymond



À Terrebonne, le 26 août 2021, à l'âge de 87 ans, est décédé M. Raymond Ouimet.Il laisse dans le deuil sa grande amie Lise, les enfants de Lise : Yves, Suzie, Marc, son frère Jean-Guy (Louise), ses soeurs Gertrude et Denise, ses neveux et nièces ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 11 septembre 2021 de 14h à 17h à la :939, RUE ST-LOUIS, TERREBONNEUne réunion de prières aura lieu ce même jour à 16h au salon.