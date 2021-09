De Bois Blouin: une nouvelle image, mais toujours la même qualité depuis 70 ans

L’entreprise familiale québécoise Scierie Blouin – réputée pour ses produits dans le domaine du bois massif – a récemment revampé son image de marque après 70 ans d’activité. Mais rassurez-vous: bien qu’elle se soit refait une beauté, la qualité de son service et de ses produits demeure toujours au cœur de ses valeurs.

Spécialisée dans les poutres, charpentes et lambris de bois massif, De Bois Blouin est une sommité au Québec. Depuis sa fondation en 1950 à Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, l'entreprise est toujours restée fidèle à sa communauté et n’a jamais changé d’adresse.

Grâce à une transmission du savoir-faire de père en fils, les rênes de l’entreprise familiale sont aujourd’hui entre les mains de la troisième génération de Blouin. Rémi et Charline ont récemment modernisé l’image graphique afin qu’elle reflète encore mieux l’ADN de De Bois Blouin. Pour cette entreprise passionnée du bois depuis 70 ans, demeurer à l’affût des nouveautés et des tendances dans le domaine afin d’offrir le meilleur à sa clientèle a toujours été une priorité.

Malgré ce changement de look, l’entreprise reste profondément attachée à ses racines. Elle poursuit son service à la clientèle hors pair et la vente de produits de qualité, qui font d’ailleurs sa réputation depuis tant de décennies.

Le bois, un ajout déco élégant et intemporel

Reconnue pour détenir le plus beau cèdre de la région, De Bois Blouin propose des produits d’essences variées allant du cèdre, au pin blanc, en passant par le douglas fir (Sapin de Douglas) jusqu’au peuplier.

Son offre de charpentes prêtes à assembler, de lambris intérieurs ou extérieurs et de poutres apparentes permet de donner un cachet luxueux et chaleureux à une demeure. D’ailleurs, le caractère intemporel du bois fait de ce matériau brut un élément déco qui a fière allure, autant dans les ambiances contemporaines, rustique ou de ferme (farmhouse).

Livraison partout au Québec

Crédit photo : Nick Dignard

Si au milieu du siècle dernier l’entreprise fondée par André Blouin offrait le service de sciage de billots de bois pour les agriculteurs du coin, elle a bien évolué. En plus des poutres, des charpentes et des lambris de bois, De Bois Blouin a lancé en 2005 une ligne de finition afin de faciliter la vie de ses clients. Ainsi, ils peuvent désormais se procurer du bois déjà teint et prêt à l’installation. À l’automne prochain, il sera aussi possible de faire le plein de produits de finition – notamment de la teinture, du vernis ou de la peinture – au nouveau magasin qui sera situé à même les locaux de l’usine.

Mais nul besoin de se déplacer jusque dans la région de l’Île-d’Orléans pour profiter de leur marchandise d’exception: De Bois Blouin offre un service de livraison rapide partout au Québec (même lorsqu’il s’agit de poutres pouvant aller jusqu'à 13 mètres, ou 42 pieds, de long!). Pratique pour les gens qui désirent commander des pièces de bois de grandes dimensions sans avoir à se casser la tête avec le transport.

Crédit photo : Marc Cochrane

À l’écoute de ses clients

Polyvalente, l’entreprise offre des conseils judicieux autant aux particuliers qui rénovent leur maison qu’aux entrepreneurs en construction, aux designers et aux architectes. Ceux-ci apprécient grandement le savoir-faire et les connaissances du personnel attentionné qui leur proposent les meilleurs produits pour leur projet, et ce, dans le respect de leur budget.

Pour ajouter un élément distinctif à une propriété, le bois massif demeure un incontournable. Offrez-vous un cachet incomparable en installant des poutres apparentes dans votre résidence, une charpente de toit pour recouvrir votre terrasse ou du lambris de bois pour votre plafond cathédral grâce à l'entreprise De Bois Blouin.