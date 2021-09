Découvrez des épices uniques

Depuis toujours, les membres des Premières Nations ont su créer des épices pour savourer les poissons et les gibiers du Québec. Il est maintenant possible de profiter de leur savoir-faire en découvrant Les Épices du Guerrier.

Créée par Daniel Picard et Patrice Dion, cette compagnie vous offre la possibilité de découvrir les mélanges boréaux des représentants de 11 Premières Nations, faits à partir d’herbes et d’épices du terroir québécois. Le mariage des différents ingrédients vous permettra de réussir des plats à saveur unique avec tous les produits de votre chasse et de votre pêche. Un fait intéressant, c’est que ces spécialistes vous offrent aussi des suggestions pour utiliser leurs épices avec des viandes vendues dans tous les marchés d’alimentation du Québec.

Voici donc la liste des épices, avec les produits de substitution si vous n’êtes pas chasseur ou pêcheur.

1. Le mélange Abénakis : baies de la passion et à l’érable granulé, conçu pour le dindon sauvage ou le poisson blanc. (Substitution, poulet ou dinde)

2. Le mélange Algonquin : à l’épinette blanche et aux bleuets séchés, il peut se marier parfaitement avec de la viande d’ours ou de lièvre (Substitution : porc, pâtisseries riches)

3. Le mélange Atikamek : thuya et sel à l’érable,pour agrémenter les plats de canard ou saumon. (Substitution porc et bœuf)

4. Le mélange Cri : avec des pousses de sapin baumier, il procurera aux dorés fraîchement pêchés une touche de saveurs boréales et de traditions autochtones (Substitution : morue, tilapia, poulet)

5. Le mélange Inuit : pour les chasseurs de caribous, ce mélange aux feuilles de comptonie voyageuse sera parfait. (Substitution : porc, poulet, morue)

6. Le mélange Malécite : aux poivres des dunes et au sel de mer, il s’harmonisera très bien avec la perdrix. (Substitution : poulet, dinde, canard).

7. Le mélange Micmac : au sumac et poivre rose, il sera parfait pour les recettes de lièvre ou de saumon (Substitution : légumes d’automne, homard).

8. Le mélange Mohawk : aux fleurs d’hibiscus et poivre des dunes, idéal pour la viande de chevreuil. (Substitution : bœuf, bison, canard)

9. Le mélange Naskapi : au myrique baumier et sauge moulue, il conviendra parfaitement pour la viande d’oie ou le saumon. (Substitution : poulet, porc)

10. Le mélange Innu : pour la truite, vous allez certainement apprécier les notes de conifères et d’agrumes dans ce mélange fait avec du thé du Labrador. (Substitution : poissons blancs, soupes et bouillons)

11. Le mélange Wendat : les chasseurs d’orignaux seront heureux de pouvoir marier leur viande avec ce mélange d’aiguilles d’épinettes noires. (Substitution : bœuf, porc, légumes grillés.)

►Pour tout savoir sur les prix et les points de vente (plus de 175), rendez-vous sur le site epicesduguerrier.com. Présentement, ce ne sont pas toutes ces saveurs qui sont disponibles. Aussi, la compagnie travaille sur d’autres produits qui seront tous aussi excellents.