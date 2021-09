Deux rouges étonnants pour la longue fin de semaine

Afin de profiter de cette longue fin de semaine, je vous propose deux vins qui, bien que biologiques et vinifiés avec le plus grand soin, sont diamétralement opposés. Ils sont aussi très bons et proposés à des prix accessibles.

Buvez moins. Buvez mieux.

L'Écu, Nobis 2018, Côtes du Rhône, France

22,65 $ - Code SAQ 14446601 – 14,5 % - 2 g/L – Bio

Installé dans le Muscadet, en Loire, Fred Niger est connu pour avoir porté les vins du Domaine de L’Écu à un niveau qualitatif exemplaire. Sa production de micro-cuvées très recherchées par les amateurs de vins naturels est venue confirmer son talent d’artiste vigneron. Il sort ici de son carré de sable et pousse sa quête en vinifiant ce très joli vin à base de syrah rhodanienne. Un nez explosif de violette et de cassis. La bouche est pleine, riche avec des tanins lisses. La finale un peu chaude pourrait déranger les amateurs au palais plus sensible (et habitués aux vins de Niger), mais l’ensemble demeure gourmand et équilibré. Et proposé à bon prix.

★★ 1⁄2 - $$

Fattoria Lavacchio, Cedro 2019, Chianti Rufina, Italie

22,10 $ - Code SAQ 14460411 – 13,5 % - 1 g/L

La dernière fois que j’ai fait goûter ce vin à mon beau-père, il m’en a voulu des semaines parce qu’il n’en trouvait nulle part. Pour cause : ce chianti (90% sangiovese, 5% canaiolo et 5% ciliegiolo) se démarque par sa grande buvabilité, son fruité juteux et sa précision aromatique. Des notes de cerise, de cèdre, de violette et une touche de balsamique. Une caresse à chaque gorgée. On en fait provision avec la saison des tomates qui débute.

★★★ - $$

Légende

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.