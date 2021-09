LOISEAU, André



De Terrebonne, le 27 août 2021, à l'âge de 84 ans, est décédé monsieur André Loiseau, époux de madame Denise Bernier.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie et Nathalie (Michel Forest), ses petits-enfants: Geneviève, Émilie et Guillaume, son frère Gilles, beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis.La famille vous accueillera le samedi 18 septembre 2021 de 14h à 16h au :Une cérémonie suivra à 16h en la chapelle.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Chaire Alain Fontaine en cancer (IRCM).https://www.jedonneenligne.org/fondationircm/IM/