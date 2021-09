GAGNON GOULET, Lucie



À sa résidence personnelle de Ste-Thérèse, le 28 août 2021, est décédée Mme Lucie Gagnon Goulet, à l'âge de 80 ans et 8 jours. Elle était l'épouse de feu Gaétan Goulet, la fille de Annette Aubé et Joseph Gagnon.Elle laisse dans le deuil, ses enfants Daniel Goulet (Nathalie Richard) et Josée Goulet (Stéphane Dubasouf) ainsi que ses petits-enfants Mathieu, Vincent, Gabriel, Sandrine, Louis-Philippe et Thalina.De la famille Gagnon, elle était la soeur de Rose-Hélène (feu Gaston Roy), Wilfrid (feu Sybella Lisotte), Marie (feu Antonin Goupil), Raymond (Suzanne Roy), Joseph, Armand (Denise Shooner), Evariste, Julia (feu Rosaire Rouillard), Adrienne (Diem Van Hoang), Angèle (Robert Robillard), Alice, Lucienne (Michel Arpin), Monique (Alain Aubert) et Diane (Réjean Beaulieu), et laisse également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es).De la famille Goulet, elle était la belle-soeur de feu Paul-Émile, feu Germaine (Adrien Leblond), Bertrand (Élizabeth Bernier (Lily)) et Michel (Francine Gagnon), et laisse aussi plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es).La famille recevra les condoléances au Complexe funéraire Urgel Bourgie, 2500 ave Des Perron Auteuil, Laval,le samedi 18 septembre de 9h30 à 12h, suivi de la liturgie de la Parole et de la mise en niche.Pour ceux qui le désirent, il y aura une diffusion de la cérémonie sur le site web au