THIBAULT, Simone

(née Beaudoin)



À Sainte-Adèle, le 25 août 2021, à l'âge de 87 ans, est décédée Mme Simone Beaudoin, épouse de feu Louis-Charles Thibault.Elle laisse dans le deuil son fils Marc (Linda Fréchette), son petit-fils Anthony (Cloé Daoust), sa soeur Jeannine Bessette, son frère Guy, neveux et nièces et autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances le dimanche 12 septembre de 14h à 17h au :FABREVILLE, LAVAL 450-473-5934Ses cendres seront déposées ce même dimanche au columbarium de Fabreville vers 17h.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société Alzheimer.Votre présence au salon doit se faire selon les règles en vigueur de la Santé Publique du Québec.