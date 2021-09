DUMÉ, Jean

-né à Jacmel, Haïti, le 27 octobre 1933-quitte Haïti sous le règne de Duvalier, père… (dictature)-et s'établit au Québec, Canada, en 1966, où il continue une carrièreexceptionnelle dans l'enseignement (Laurentides) jusqu'à la retraite en 1990.-avec " sa compagne de vie ", Denise Boisvert, enseignante, ils font desallers-retours dans sa ville natale de 1990… plus de 23 ans… (6 mois parannée)-un seul désir non réalisé : gagner un " très très gros lot à la loterie duQuébec " pour continuer d'aider " son peuple Jacmélien "-incinération signée depuis septembre 1991-aucune rencontre et aucune cérémonie prévues et désirées de sa part