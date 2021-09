En santé, le privé n'est pas le démon

Lors du débat des chefs de jeudi, Erin O’Toole a été attaqué de toutes parts à propos des positions du Parti conservateur quant à la place du privé dans le système de santé.

« Monsieur O’Toole croit à un système de santé à deux vitesses, a tonné avec horreur Justin Trudeau. Il a dit que le secteur privé devrait jouer un plus grand rôle ! Rassurez les Québécois, dites-leur que vous ne voulez pas plus de privé dans le système de santé ! »

« On sait que les services privés ne sont pas bons pour les gens ! », a renchéri Jagmeet Singh.

NI ANGE NI DÉMON

Monsieur O’Toole aurait annoncé qu’un gouvernement conservateur permettrait la vente d’alcool aux mineurs que les autres chefs n’auraient pas réagi avec plus d’indignation.

À les entendre, le Canada a le plusse meilleur système de santé au monde.

Vraiment ?

Vous croyez ça, vous ?

Vous trouvez que notre système de santé est un modèle ?

Il y a quelques jours, ma blonde est tombée soudainement malade. Elle se tordait de douleur sur le plancher. On ne savait pas ce qu’elle avait.

Ne voulant pas engorger le système de santé inutilement en se pointant à l’urgence, elle voulait – comme le gouvernement le recommande – voir un médecin pour savoir si son état était sérieux ou pas.

Un appel, cinq appels, dix appels, impossible.

Lorsqu’elle appelait dans une clinique sans rendez-vous, on lui disait qu’elle devait prendre... un rendez-vous !

Et pas au téléphone, non. En personne. Très tôt le matin, car à partir de 8 h 30, toutes les plages horaires de la journée étaient remplies.

Savez-vous comment elle a pu voir un médecin ?

En allant dans une clinique privée.

AU-DELÀ DU PRÉJUGÉ

Un moment donné, va falloir arrêter de démoniser le privé.

Tout comme le privé ne constitue pas la solution miracle à tous les problèmes qui accablent notre système de santé (et notre système d’éducation), il n’est pas non plus la cause de tous ses maux.

Certes, nous avons tous été touchés par la tragédie qui s’est déroulée au CHSLD Herron.

Mais prenons un pas de recul et regardons la situation dans son ensemble.

En mars dernier, le chroniqueur de La Presse Francis Vailles (qui, à ce que je sache, ne bosse pas pour un think tank de droite) publiait les résultats d’une étude très intéressante qu’il a effectuée avec deux camarades sur la « performance » des CHSLD privés et publics pendant la pandémie.

Sa conclusion : le privé ne fait ni mieux ni moins bien que le public dans des conditions semblables.

En fait, les CHSLD qui s’en tirent le moins bien sont les privés non conventionnés.

Et pourquoi ? Parce qu’ils reçoivent des subventions par résident qui sont 20 % moindres que celles que reçoivent les CHSLD publics et les CHSLD conventionnés.

Bref, ce n’est pas le fait qu’un CHSLD soit privé ou public qui fait la différence.

Ce qui fait la différence, c’est l’argent que le CHSLD reçoit.

UN DÉBAT ADULTE

À quand un véritable débat sur la place du privé en santé sans que nos politiciens et nos chefs syndicaux déchirent leur chemise et crient au meurtre ?

Il est plus que temps !