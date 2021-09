ROY DUHAMEL, Yvette



C'est avec tristesse que nous vous annonçons le décès de Yvette Duhamel Roy, le 10 juillet 2021, à l'âge de 91 ans.Épouse de feu André Roy, elle laisse dans le deuil ses enfants Lise, Normand (Josianne Charest), Michèle (Pierre-Yves Perreault) et André (Sophie Corbeil); ses petits-enfants Isabelle, Alexandra, Marc-Olivier, Shokcoshish, Léonie et Charles auxquels s'ajoute Jean- Mathieu et ses arrière-petites-filles Barbara et Hélène en compagnie de Ioan et Zackary. Elle laisse aussi dans le deuil, sa soeur Madeleine ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra vos condoléances le samedi 11 septembre 2021 de 13h à 16h à la Résidence funéraire:307, RIVERSIDESAINT-LAMBERTUne cérémonie en la chapelle de la résidence suivra à 16h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fédération québécoise des Sociétés Alzheimer ou à la Fondation Jeanne Crevier.