GUÉNETTE GOUPIL, Denise



À Saint-Lambert, le 4 mai 2021, à l’âge de 79 ans, est décédée Mme Denise Guénette, dans le calme de sa maison, entourée de ses proches.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Christine et Steve, sa belle-fille Mélanie, sa petite-fille Lou, sa soeur Nicole, son beau-frère Claude, ainsi que ses autres beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que plusieurs amis. Tous la garderont en leur coeur!La famille recevra les condoléances le dimanche 12 septembre 2021 de 11h à 18h au complexe funéraire:Un hommage par la famille et amis aura lieu ce même jour à 18h en salon du complexe.