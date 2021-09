PARENT, Monique



Au CHSLD Paul Gouin à Montréal, le 9 mai 2020, à l'âge de 90 ans, est décédée madame Monique Parent, native de Ste-Martine.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Marcelle Parent et Gaétane Parent, sa belle-soeur Marie-Ange Julien-Parent ainsi que de nombreux neveux et nièces, autres parents et ami(e)s.La famille recevra les condoléances, en l'église paroissiale de Ste-Martine, le samedi 11 septembre à compter de 10h, suivi des funérailles à 11h, sous la direction de la :www.residencemariesoleilphaneuf.comLa famille tient à remercier personnellement le Dr Hubert Tremblay ainsi que le personnel soignant du CHSLD Paul Gouin pour leur dévouement et les excellents soins offerts à Monique.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer.(https://www.cancer.ca/fr-ca/donate)