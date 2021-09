Je serai colibri

Sur mon petit balcon, j’adore observer les oiseaux, et une même question revient toujours me hanter, me préoccuper, me picosser.

Pourquoi les oiseaux ne sont jamais essoufflés ?

Face au vent, en montant, en descendant et sur place, les ailes n’arrêtent pratiquement pas et la face ne leur change jamais. De plus, l’âge n’a pas l’air d’avoir une influence. Les vieux oiseaux ne semblent pas plus fatigués que les jeunes. Ils volent comme nous on cligne des yeux.

Pourquoi on ne pourrait pas, nous, les humains, avoir cette inépuisable résistance ? Gallagher et Suzuki seraient toujours sur la glace.

Le colibri est celui qui me fascine le plus et, s’il y a une vie après la mort, je ne détesterais pas revenir en oiseau-mouche, l’autre nom du colibri. Colibri, c’est son nom d’artiste. Lui, il est en shape. Petit, mais dans une forme extraordinaire et même s’il a mauvais caractère, il est loin d’être fou.

D’abord, sachez que c’est un snowbird. Le colibri ne vit qu’en Amérique et il ne lésine pas. Il ne veut rien savoir du froid. Dès la fin juillet, début septembre au plus tard, il part pour la Floride. Et il ne s’attarde pas sur la route. Pas d’arrêt autour des McDo ou des PFK. Il peut voler plus de 600 km sans escale, sans même une petite pause.

Le souffle ? L’endurance ? Le colibri, qui est le plus petit oiseau au monde, bat des ailes de 25 à 75 coups à la seconde, vous imaginez, et vous n’avez jamais vu un oiseau-mouche essoufflé.

Ne vous avisez pas de jouer autour de son nid, surtout s’il y a des œufs dedans. Il est peut-être petit, mais il peut vous attaquer avec un bec long et pointu. Il est offensif même face à ses semblables, qu’ils soient mâles ou femelles.

Dernière qualité renversante que vous ne verrez jamais chez un autre oiseau : il vole à reculons. Il ne descendra probablement pas de Montréal à Fort Lauderdale à reculons, mais sur une courte distance, pas de problème.

DIGUIDIS

Selon mes calculs, c’est dans les dernières semaines de 2023 que nous atteindrons le 8 e vaccin à la fin de la vague 16. Le passeport aura 3 pages. Une centaine de personnes non vaccinées vivront sur une petite île près de Sorel.

À part la couleur de notre gazon jaune et brûlé après 3 semaines sans pluie, avouez qu'on a complètement oublié Donald Trump.

Campagne électorale fédérale : j’ai décidé de faire une offre hostile. Les quatre contre rien. Juste la paix.

Il y a un an et demi, tout le monde courait après le papier de toilette. Aujourd’hui, tout le monde est au bout du rouleau.

Il mange du tartare. Qui l’eût cru ?

Avez-vous remarqué que les fins de semaine de 3 jours viennent souvent avec la semaine de 4 jours ?

Appelez votre cardiologue et parlez à cœur ouvert.

Les élections : le seul moment où la ville est polluée par la campagne.

