Le passeport vaccinal n'est pas encore implanté dans tous les commerces

Plusieurs restaurants Tim Hortons de Laval, et d'autres dans la province, n’ont toujours pas reçu les tablettes électroniques qui leur permettront de lire les codes QR de leurs clients. La situation devrait toutefois se régler d'ici les prochains jours.

C’est pour des situations comme celles-ci que le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, avait spécifié que les commerçants et les restaurateurs ont jusqu’au 15 septembre pour s’ajuster à la suite de l’imposition du passeport vaccinal.

En place depuis le 1er septembre, le passeport vaccinal permet de limiter l’accès à certaines activités et aux commerces non-essentiels à des gens pleinement vaccinés.

«On a un bon deux semaines pour s’ajuster», a dit Ibrahima Dialo, assistant-gérant d’un Tim Hortons lavallois, samedi, à la caméra de TVA Nouvelles.

«Ce matin, deux messieurs sont venus manger à l’intérieur. Je suis allé leur parler et ils avaient tous deux un code [QR] avec eux. C’était plus pour sensibiliser. C’est sûr que pendant deux semaines, je ne vais pas mettre quelqu’un dehors. Mais après deux semaines, ils seront obligés d’avoir le code pour manger à l’intérieur», a-t-il ajouté.

Les clients qui n'ont pas de passeport vaccinal pourront toujours commander du Tim Hortons pour emporter après la date butoir du 15 septembre.

Certains allègements permis?

En outre, des employeurs aimeraient profiter de certains allègements grâce au passeport vaccinal. Manufacturiers et Exportateurs du Québec (MEQ) souhaiterait que ses membres puissent utiliser le passeport vaccinal pour permettre à leurs employés de retirer le masque, notamment.

«Il faut comprendre qu’on est en pleine pénurie de main-d’œuvre», a dit Véronique Proulx, PDG de MEQ.

«Le secteur manufacturier est frappé de plein fouet par cette pénurie-là. L’idée, ce n’est pas de perdre des gens, au contraire on veut garder tout le monde. On cherche toujours des gens pour travailler dans notre usine, dans nos bureaux, c’est pourquoi le passeport vaccinal nous permettra de savoir qui est vacciné et qui ne l’est pas, et de pouvoir permettre ces assouplissements-là, tant au niveau des façons de faire que de certaines mesures sanitaires qui sont en place», a-t-elle poursuivi.

Le cabinet du ministre Dubé martèle cependant que le passeport vaccinal n'est pas un substitut aux mesures sanitaires, qui doivent être maintenues alors que la quatrième vague de la maladie à coronavirus est en cours.