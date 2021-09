Le top 15 des meilleurs leurres pour le maskinongé

Afin de vous aider à capturer plus de poissons, j’ai dressé une liste des offrandes les plus performantes à utiliser, avec la collaboration de Richard Sicard du Pro Shop Canadian Tire de Saint-Eustache, de Brian Bertrand de Sail Laval, de Stéphane Cloutier de Latulippe de Trois-Rivières, de Duilio Londero de Londero Sports de Saint-Jean-sur-Richelieu et de Normand Dubé du Pavillon Chasse et Pêche de Granby.

1. Bomber Magnum Long A

Cette reproduction d’un vairon élancé donne l’impression d’être sur les stéroïdes dès qu’on lui inculque quelques saccades. Son corps en polycarbonate et ses hameçons résistants à l’eau salée lui permettent d’encaisser les pires attaques. D’un poids de 1 1⁄2 once, il nage à une profondeur de moins d’un mètre.

2. Jitterbug G700

Le modèle XL d’Arbogast est un grand classique. Grâce à sa bavette, ce barbotteur de 4 1⁄2 po, pesant 1 1⁄4 once, danse continuellement de gauche à droite. On peut le récupérer de façon continue, faire des pauses ou l’exploiter à la traîne. Il imite à s’y méprendre un batracien ou un rongeur facile à intercepter.

3. Creek Chub Knuckle-Head

La portion frontale concave de cette offrande articulée de 5 po projette de l’eau vers l’avant, comme un Pop’R. La partie arrière, pour sa part, occasionne une démarche rythmée qui simule un poisson blessé et vulnérable. Idéale pour une récupération en surface, par coups, entrecoupés de brèves pauses.

4. Grosse Wabler W70

Cette large cuillère de 10,2 cm de Williams se démarque, car on peut s’en servir à diverses vitesses grâce à sa strie stabilisatrice. Elle vacille de manière aguichante dans la colonne d’eau. Les reflets catalysés par les finis d’argent ou d’or 24 carats rehaussent l’effet illusoire qu’il s’agit d’une proie alléchante.

5. Musky Killer Mepps

Cette grosse présentation tournante est la championne des éclats lumineux et des vibrations. Sa palette no 5 parfaitement balancée force ce montage avec un corps de laiton massif à nager sur un axe peu profond. Le profil accru engendré par la queue enrobée avec des poils de chevreuil et les plumes rouges la rend provocante.

6. Red Fin C10

Le maski est opportuniste et tentera de faire le moins d’effort possible pour se gaver. À la vue de ce gros méné factice de 7 po de Cotton Cordell, qui nage de manière erratique dans moins de 30 cm d’eau, il s’élancera la gueule grande ouverte. On le fait valser de façon continue et on freine sa course à l’occasion.

7. Williams Whitefish C90

Les ciscos et les corégones sont les poissons qui fournissent le plus grand apport énergétique et calorifique aux prédateurs. Cette parfaite réplique de 15,2 cm avec un poids de 1 1⁄2 once, évolue aussi bien à basse ou à haute vitesse. L’ajout d’un gros hameçon simple et d’un Twister de 15 cm augmente le profil.

8. Aglia Tandem

Le Bucktail B5TB est tout indiqué lorsque ce carnassier à grandes dents fréquente les eaux moins profondes. Avec ses deux trépieds de plus petite taille positionnés discrètement dans la garniture en poils de chevreuil teints, l’amateur peut aisément catapulter cette présentation de 7/8 d’once avec un équipement mi-lourd.

9. Regular Bull Dawg

Ce leurre de 9 pouces, pesant 3 onces, est fabriqué à 100 % de plastisol. Il est monté sur une tête plombée qui lui permet de plonger dans un angle de 45 degrés et de nager à l’horizontale lors de la récupération. Quand sa queue s’agite avec frénésie au lancer, à la traîne ou à la jig, le spectacle est irrésistible.

10. Luhr Jensen Kwikfish K16

Contrairement à plusieurs plongeurs qui font des chorégraphies peu développées, ce générateur de vibrations de 5 9/16 Po est reconnu pour ses motions exagérées. Son action agressive, jumelée à une chambre sonore bruyante fait réagir les poissons qui cohabitent à 5 ou 6 mètres de profondeur.

11. X-Rap Peto

Cet hybride de Rapala, disponible en version de 5 1⁄2 ou de 8 pouces, se déplace à des profondeurs variant de 30 à 90 cm. Il combine l’action reconnue X-Rap à une queue souple avec bout surdimensionné. L’amalgame produit une danse lascive. À l’arrêt, il s’enfonce lentement à l’horizontale.

12. Hard Eel Tail Bait 3D

L’entreprise Savage Gear présente cette belle création qui ressemble à une anguille et à une lamproie. La longue queue courbée force la portion frontale à se tortiller d’un côté à l’autre. Quand la caudale est orientée vers le bas, l’appât atteint 1,8 mètre de profondeur, tandis qu’à l’opposé, il plonge à moins d’un mètre.

13. Super Shad Rap

Ce traditionnel modèle de Rapala s’utilise à toutes les sauces pour ce type de pêche. D’une longueur de 5 1⁄2 po, ce poisson-nageur de 1 5/8 d’once s’enfonce à moins de 3 mètres. Étant fabriqué de bois de balsa, il tente de remonter vers la surface lors de pauses. Sa bavette en angle lui confère une nage naturelle et active.

14. Believer 10 po

De conception et de forme unique, cette réalisation de Musky Mania est dotée d’un œillet qui entraîne l’offrande peu profondément et d’un autre pour atteindre les bas-fonds à 7 mètres. Il se faufile bien au-dessus de la végétation dense et des herbes émergentes ainsi que dans les secteurs rocheux et vaseux.

15. Livingston Head Hunter

Ce leurre articulé en trois parties garde le cap jusqu’à une vitesse de traîne de 7,25 km/h, sans déraper. En plus de ses différents attraits, il est équipé de la technologie EBS qui reproduit les bruits émis par les poissons-fourrage. Il peut être animé de diverses façons en fonction de l’humeur du roi des eaux.

Autres mentions honorables

16. Jake 10 po. de Musky Mania

17. Storm Flatstick Jointed

18. Hardcore Ninja Glider 180SS Yo-Zuri

19. Livingston EBS Spinner

20. Glider Jim The Luck Fishing

21. Swick Thriller po.

22. Savage Gear Suicide Duck

23. Savaga Gear Hybrid Pike 10 Soft Bait 24. Spinnerbait Musky de Judd

25. Z-Man HeroZ

Chasser la bernache au champ

Du 6 au 24 septembre prochain, il sera possible de prélever les outardes du district F au-dessus des terres agricoles.

Cette période, que certains appellent la présaison, permet aux nemrods de déjouer principalement des résidentes.

Au début

Michel La Haye est un vieux routier dans le domaine de la chasse à ces gibiers ailés. En plus d’être conférencier et enseignant des appels à la sauvagine, il guide aux frontières de l’Ontario, dans le secteur de Hawkesbury et de

Vankleek Hill.

Selon ce spécialiste, certains chasseurs optent pour une approche très discrète. Ils émettent des appels tout en douceur et de façon quasi chirurgicale en essayant d’imiter, sans insistance, les bernaches. Cette manière de procéder porte fruit avec les petits attroupements d’anatidés très habitués à leur site d’alimentation. Cette technique contraste toutefois avec celle de certains guides qui tentent d’obnubiler les oiseaux avec tout un attirail de calls vifs, rapides et insistants qui, aux dires de M. La Haye, est très performante dans les vastes champs renfermant plusieurs dizaines de grands voiliers ou bien à la passe.

Bien que les deux méthodes aient fait leurs preuves, il faut savoir s’adapter en fonction du degré d’humidité de l’air. Lorsqu’il est relativement élevé, retenez qu’il engendre des échos indésirables. Quand il n’y a pas de vent soutenu et qu’il tente de déjouer des petites bandes de bernaches, Michel favorise une approche naturelle avec des appels convaincants, sans toutefois trop insister s’il a l’impression que les outardes désirent approcher de son installation. Dans le cas contraire, et seulement à ce moment-là, il passe aux choses sérieuses et il y met le paquet.

Souvenez-vous également que par temps chaud les groupes de bernaches et les individus sont plus dispersés.

Mi-saison

Au mois d’octobre, les outardes fraîchement arrivées du nord sont abondantes et affamées. N’étant pas encore très craintives, elles commettent fréquemment des erreurs, mais cela ne dure pas très longtemps. Elles changent drastiquement de comportement après les deux premières semaines de chasse et réapprennent vite à se méfier des modifications ou objets suspects dans leur environnement. « Je crois que ce changement est provoqué par l’instinct de survie des oiseaux plus âgés qui se réveillent rapidement après deux ou trois salves bien ressenties », précise l’expert.

Le point majeur qui nuit aux chasseurs au champ à ce temps de l’année est très souvent le camouflage de leur cache. Lorsqu’il fait des prospections les matins qu’il ne guide pas, il peut facilement percevoir les petites bosses formées par les caches de type « couché » recouvertes de maïs. Michel recommande de tenter de repérer les anomalies du paysage et de s’en servir pour rendre votre affût imperceptible aux yeux des bernaches plutôt que de s’acharner à s’installer en plein milieu d’un champ et de le recouvrir de végétation. « Il est important de localiser un bon arrière-plan, comme une ligne de branchailles ou de petits arbres, qui se fond totalement dans le panorama, soutient ce guide expérimenté. Je n’hésite jamais à transformer la cache en « tas de branches » ou en bosquet de conifères pour qu’elle passe inaperçue ».

Pour en savoir plus ou pour réserver les services de Michel La Haye, composez le 613-677-1705 ou visitez le site sauvaginemlh.com