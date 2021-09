Le village flottant de Yellowknife

Les habitations atypiques et ses modes de vie marginaux ont toujours suscité mon intérêt. Vivant moi-même une bonne partie de l’année dans un véhicule habitable sur la route, les styles de vie « off grid » ou hors réseau me passionnent. Quand je voyage « sac à dos » dans certaines villes européennes, j’adore déambuler le long des routes fluviales et des canaux et observer les péniches. Celles-ci stimulent mon imagination et attisent un fort sentiment de liberté. Lors d’une courte escale à Yellowknife, dans les Territoires du Nord-Ouest, je contiens mal mon excitation. Les panoramas nordiques plus grands que nature m’impressionnent. J’ai aussi entendu parler de ces gens qui vivent de façon alternative. J’ai hâte de découvrir et surtout de photographier le fameux village flottant, dans la baie de Yellowknife sur le Grand lac des Esclaves. Une série d’habitations colorent le paysage. Les maisons sont érigées sur d’anciennes barges de rivière et leur architecture évolue au gré de la créativité des propriétaires. Il est possible de visiter en bateau ce « quartier », devenu sans contredit une véritable attraction touristique. Au coucher du soleil, j’admire la communauté flottante du haut du promontoire où se situe le monument des pilotes de brousse, au cœur du vieux Yellowknife. Une vue qui donne le goût de l’aventure !

Appareil : Canon EOS RP

Objectif : RF 24-105mm F/4-7.1 IS STM

Exposition : 1/400s à F/8

ISO : ISO 250