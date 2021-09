Les cas explosent en Ontario

La situation se complique en Ontario, où 944 nouveaux cas ont fait gonfler les statistiques de la pandémie samedi.

La province a de plus signalé neuf pertes de vie.

La dernière fois qu'on avait rapporté autant ou plus d'infections, c'était à la fin mai.

Parmi les 944 cas, 736 concernent des gens qui ne sont pas entièrement vaccinés.

Preuve que la croissance se poursuit et que la quatrième vague est engagée, l’Ontario avait mesuré 807 cas vendredi et 865 jeudi.

Au Québec, où l’on craint aussi le pire pour les semaines à venir, on a observé une baisse appréciable, samedi, avec 666 nouvelles infections et un décès supplémentaire. La veille, 750 personnes avaient contracté la maladie à coronavirus et la moyenne sur sept jours est désormais de 599 cas quotidiens.

Bonne nouvelle, la vaccination se poursuit de plus belle, le Québec ayant atteint un taux de 80 % pour les 12 ans et plus au chapitre de la deuxième dose. Pour ce qui est de la première dose, le compteur affiche 87 %.

«Depuis le 27 août, environ 20 nouvelles hospitalisations entrent chaque jour. Malgré les entrées/sorties quotidiennes des hospitalisations COVID, les hospitalisations actives sont restées plutôt stables (95). Les [soins intensifs] pour la même période ont [augmenté] de 36 % (38 à 52) et les patients restent plus longtemps», a relaté sur Twitter le ministre de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé.

«Les nouvelles hospitalisations quotidiennes mettent une pression énorme sur notre personnel, particulièrement dans le grand MTL. Pour limiter les hospitalisations et particulièrement l’impact sur les [soins intensifs], il faut continuer d’augmenter notre couverture vaccinale et suivre les mesures sanitaires», a-t-il enchaîné.

La situation au Canada:

Ontario: 568 822 cas (9545 décès)

Québec: 392 029 cas (11 292 décès)

Alberta: 256 985 cas (2390 décès)

Colombie-Britannique: 168 325 cas (1827 décès)

Manitoba: 58 845 cas (1192 décès)

Saskatchewan: 55 396 cas (610 décès)

Nouvelle-Écosse: 6047 cas (94 décès)

Nouveau-Brunswick: 2798 cas (46 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 1491 cas (7 décès)

Yukon: 694 cas (8 décès)

Nunavut: 658 cas (4 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 499 cas (1 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 233 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 1 512 835 (27 016 décès)