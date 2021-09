Les suggestions de nouveautés de Mathieu

Fidèles à notre habitude, nous avons rencontré le spécialiste de la chasse du magasin Latulippe, Mathieu Papillon, qui nous a présenté plusieurs nouveautés pour la prochaine saison de chasse. Voici celles que nous avons retenues.

Photo Karl Tremblay

La compagnie Excalibur présente cette saison son modèle Twin Strike, qui vous permet d’armer et de pouvoir tirer deux flèches à partir de la même arbalète, une première sur le marché. Vous pouvez donc désormais tirer deux flèches l’une après l’autre, sans déranger votre position de tir. Elle a une poussée de 358 lb et les flèches voyagent à 350 pieds/seconde. Elle n’a pas de poulie. Garantie à vie, elle vient avec un télescope Over Watch. 2222 $

Photo Karl Tremblay

La compagnie québécoise SpyPoint propose cette saison son nouveau Combo Duo de caméra de chasse. Il s’agit d’une occasion unique de pouvoir utiliser deux caméras sur le même compte mensuel. Chacune d’elles compte 10 mégapixels, quatre DEL super puissantes et offre des photos couleur de jour et infrarouge de nuit. La date, l’heure, la température et la phase lunaire sont affichées sur les photos. Il y a un mode multiphotos, jusqu’à deux photos par détection. La portée du flash et de la détection est de 24 m ou 80 pieds. La transmission LTE rapide des photos sur votre cellulaire, si disponible et carte SIM préactivée, est incluse. Chacune peut accepter jusqu’à 32 GO et il faut seize piles AA pour les faire fonctionner. 299,99 $

Photo Karl Tremblay

L’ensemble Dead Down Wind contient tout ce qu’il vous faut pour neutraliser les odeurs qu’un chasseur peut dégager avant et pendant la chasse. La technologie Enzyme ScentPrevent élimine le spectre entier des molécules odorantes, y compris celle du corps humain, de la fumée, de l’essence et autres contaminants. 19,95 $

Photo Karl Tremblay

Le Fieldpod de la compagnie BOG pourrait être un article très utile pour les amateurs de chasse qui font de la surveillance depuis une cache ou encore pour ceux qui veulent faire des tirs à longue distance. Il est doté de deux supports indépendants à l’avant et à l’arrière, qui sont ajustables. Il tourne sur 360 degrés et est ajustable pour la longueur de l’arme utilisée. Les pattes sont munies de barrures qui vous assurent une stabilité en tout temps, quel que soit le poids de l’arme. 149 $

Photo Karl Tremblay

Dans la ligne de produits maison Black Bear pour la chasse, Latulippe a mis en vente, cette saison, cette couverture orange pour le sac à dos. Très souvent, même si on porte un dossard réglementaire, on le neutralise en bonne partie avec le sac à dos que l’on porte. Avec cette couverture orange vendue à 9,95 $, on s’assure une meilleure sécurité en tout temps.

Photo Karl Tremblay

La cache 270 Panoramic View de la compagnie Altan Safe Outdoors porte bien son nom. Assis à l’intérieur, vous avez une vue à 360 degrés en tout temps. Vous pouvez tirer de toutes les fenêtres. Il y a une maille durable à motif camouflage autour de la cache et un sac à dos de transport. Sa dimension est de 60 x 60 x 70 po. Elle s’installe et se replie en moins d’une minute. 399,95 $