L’étonnant sentier sur pilotis de l’Anse-du-Port

On vante beaucoup, avec raison, les couchers de soleil du Bas-du-Fleuve. Il y en a pourtant d’aussi beaux au parc écomaritime de l’Anse-du-Port à Nicolet, entre Sorel-Tracy et Trois-Rivières.

C’est même très facile d’accès, grâce à une passerelle de 710 mètres de long menant au bord du lac Saint-Pierre.

La fameuse passerelle

J’avais planifié mon escapade dans la région de façon à me retrouver sur les lieux durant les deux dernières heures de la journée. Ayant pourtant bien indiqué sur l’application GPS de mon téléphone « chemin du Fleuve Ouest » où se trouve le parc écomaritime, je ne voyais toujours pas de signalisation.

Je me suis donc informé au casse-croûte à l’entrée du camping Port Saint-François. Si personne ne semblait familier avec le nom du parc, des clients et une serveuse m’ont répondu en chœur : « Vous voulez aller là où il y a la passerelle ? Continuez. Vous n’êtes pas loin. »

Le coup d’œil a de quoi surprendre. Le sentier sur pilotis s’étire à perte de vue, nous permettant de marcher les pieds bien au sec dans une zone inondable constituée d’une érablière argentée et d’un marais. La distanciation n’étant pas toujours facile en croisant d’autres visiteurs, mieux vaut apporter un masque.

À l’extrémité se dresse une tour d’observation d’une hauteur de 12 mètres. De là, le panorama sur le lac Saint-Pierre est spectaculaire. Le coucher de soleil également, mais il est aussi plaisant de le contempler à partir de la petite plage sauvage, au pied de la tour.

Aux alentours

Si vous passez par Sorel-Tracy et empruntez la route 132, ne manquez pas d’arrêter au Musée des Abénakis à Odanak. On y découvre l’histoire et le mode de vie ancestral de ce peuple millénaire. À l’extérieur, deux attraits valent le détour : le sentier Tolba et la reproduction d’une habitation abénakise, ayant à la fois l’allure d’un wigwam et d’une maison longue.

Tout près du parc écologique, à Port Saint-François, se trouve une plage propice à la détente ou à un pique-nique. Libre à vous d’y faire une halte pour agrémenter votre escapade.

INFO

Chemin du fleuve Ouest, Nicolet

Entrée gratuite

Longueur de la passerelle : 710 mètres

Chiens : acceptés en laisse

Parc écologique de L’Anse-du-Port: www.tourismenicoletyamaska.com

