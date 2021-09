Nathan Gerbe à l’écart pour plusieurs mois

L’attaquant Nathan Gerbe devra faire une croix sur une grande partie de la campagne 2021-2022 puisqu’il a été opéré à la hanche. Sa convalescence devrait durer de quatre à six mois.

C’est ce que les Blue Jackets de Columbus ont annoncé, samedi.

L’attaquant de 5 pi 4 po n’a disputé que 22 parties en 2021; neuf avec les Jackets et 13 autres avec leur club-école dans la Ligue américaine, soit les Monsters de Cleveland. Limité à un but et trois points dans la Ligue nationale, il a ajouté quatre filets et 10 points dans les mineures.

En carrière, Gerbe a cumulé 63 buts et 151 points en 435 matchs avec les Sabres de Buffalo, les Hurricanes de la Caroline et les Jackets.