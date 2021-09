Que faut-il comprendre?

Nous sommes un couple en fin de soixantaine. Nous avons vendu notre entreprise à nos deux fils il y a quelques années, et nous leur avons fait cadeau d’une somme très appréciable en acceptant de les financer sans intérêt, tout en continuant de travailler avec eux au même rythme qu’avant pendant plus de sept ans, sans percevoir aucun salaire. Nos fils nous remettaient annuellement une partie de la somme due, ce qui nous assurait un niveau de vie correct.

Puis il y a eu un conflit entre nos deux garçons, et le cadet, qui a toujours eu soif de pouvoir, a racheté les parts de son frère. À partir du moment où il a repris seul les commandes de l’entreprise, comme il ne semblait jamais satisfait de notre travail, nous avons cessé de travailler et nous lui avons demandé de nous rembourser le reste de la somme qu’il nous devait. Malheureusement, nous avons dû avoir recours à un avocat pour finir par ne recevoir qu’une partie de cette somme.

Notre fils prétend qu’il ne nous doit plus rien alors que tous les documents sont là pour confirmer le contraire. Il faudrait continuer les démarches juridiques et se rendre jusqu’au procès pour faire valoir nos droits. D’une part, les honoraires d’un avocat sont très élevés, mais d’autre part, nous avons besoin de cette somme pour nous assurer une retraite convenable.

Même si pendant longtemps nous avons travaillé dur sept jours sur sept pour monter cette entreprise, on se demande si on ne devrait pas laisser tomber cette poursuite. Pour ajouter au problème, notre fils et sa conjointe nous interdisent de voir nos petits-enfants, alors qu’ils savent très bien l’attachement que nous avons pour eux.

Comment peut-on faire le deuil d’une famille unie, en plus de faire celui d’un fils avec lequel on n’a plus aucun contact ? Sans parler du deuil de nos petits-enfants, et par-dessus tout, celui d’une entreprise familiale qui faisait notre fierté ?

C’est vrai que nous ne sommes pas parfaits, mais nous avons toujours donné le meilleur de nous-mêmes. Comme je sais aussi que nous ne pouvons plus revenir en arrière, je cherche une issue pour nous sortir de toute cette affaire, car je ne peux plus vivre avec l’énorme peine qui m’accable !

De l’aube au crépuscule

Personne n’est parfait ma chère, mais notre absence de perfection individuelle ne prive aucun d’entre nous du droit et du devoir de se défendre quand il est attaqué ou brimé dans ses droits.

Il y a quelque chose que je ne comprends pas dans votre affaire. Puisque vous dites posséder toutes les preuves de la dette que ce garçon a envers vous, pourquoi abandonneriez-vous la bataille pour faire reconnaître vos droits ? Les avocats sont là pour vous défendre, et malgré leurs tarifs, le jeu en vaut la chandelle, puisqu’il s’agit de votre survie. Vous n’avez pas le droit de vous laisser spolier sans réagir.

Votre deuxième fils joue quel rôle là-dedans ? Est-il complice de son frère ou bien pourriez-vous compter sur lui pour assurer votre défense ? Faire le deuil d’une famille unie quand elle ne l’est plus c’est une nécessité pour pouvoir continuer son chemin. Comme il vous faudra aussi accepter de vous être trompés, vous et votre mari, en cédant pour si peu votre patrimoine. Ça, c’est votre part de responsabilité.

En ce qui concerne vos petits-enfants, il existe une loi qui vous protège. En effet, par le biais de l’article 611 du Code civil du Québec, la Cour supérieure peut déterminer les relations personnelles que les grands-parents peuvent entretenir avec leurs petits-enfants.

« L’article 611 C.c.Q. crée une présomption favorable selon laquelle il est de l’intérêt des petits-enfants d’entretenir des relations personnelles avec leurs grands-parents et que cette présomption favorable ne peut être renversée que par la preuve de motifs graves. » Pour en savoir plus : contactez « L’Association des grands-parents du Québec » au 1 866-745-6110.