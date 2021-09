Rentrée télé 2021: encore plus de nouveautés

Il n’y a pas que sur les chaînes généralistes que les fictions seront présentes. Du nouveau débarque aussi sur les chaînes spécialisées et sur les plateformes d’écoute en continu. Voici les séries qui ouvriront le bal.

Addik TV

Piégés

Photo courtoisie

Suspense atypique qui repose sur la manipulation psychologique d’un étrange gardien à l’égard de cinq personnes qui se réveillent isolées dans une cellule sans comprendre pourquoi. Le geôlier s’amuse à exploiter leurs peurs pendant que les prisonniers tentent de découvrir ce qui les unit pour retrouver leur liberté. Une idée assez mystifiante que le réalisateur Yannick Savard a eue au début de la pandémie.

Jeudi 22 h dès le 21 octobre

Club illico

La faille

Photo courtoisie

Céline et Alex feront équipe pour une deuxième saison. Pour Céline, c’est un retour au bercail. Alex, de son côté, a quitté Fermont depuis la mort de sa femme. Il veut être admis aux homicides. Nous les retrouvons alors qu’un corps est découvert dans une chambre du Château Frontenac pendant un congrès d’ingénieurs. On en saura peut-être un peu plus sur le mystérieux passé de l’enquêtrice puisque son ex-mari, qu’elle n’a pas vu depuis 20 ans, se retrouve parmi les suspects.

Dès le 7 octobre

Audrey est revenue

Photo courtoisie

Une comédie dramatique signée Florence Longpré et Guillaume Lambert qui raconte l’histoire d’Audrey qui se réveille d’un coma qui a duré 16 ans. Si elle doit tout réapprendre, elle doit aussi conjuguer avec une nouvelle réalité familiale et une mère omniprésente qui veut rattraper le temps perdu.

Dès le 18 novembre

Nous

Nous, c’est le nom d’un édifice qui abrite des commerces et des appartements. C’est là que se croisent cinq jeunes dans la vingtaine pour qui tous les espoirs sont permis. Il y a Camille, fraîchement installée après un séjour à l’étranger ; Alexis, qui travaille pour ses parents dans un des commerces et pour lequel elle va craquer ; Thibault, le barista de la place ; Margaux, une DJ dont les histoires d’amour sont dures à suivre et Anaïs, une étudiante qui lit l’avenir. Première série télé en solo pour l’autrice Dominick Parenteau-Lebeuf.

Dès le 2 décembre

Vrak

Campus

Photo courtoisie

Nous y suivrons le quotidien de sept étudiants de l’Université Frontenac qui vivent dans la même résidence. Un événement viendra les souder juste avant la rentrée. À travers amitié et solidarité, il sera question de polyamour, de toxicomanie, d’acceptation de soi, de suicide, de liberté. On nous promet d’être nostalgiques de l’époque universitaire.

Mardi 19 h 30 dès le 5 octobre

ICI Tou.tv Extra

Un lien familial

Photo courtoisie, Marlène Gélineau Payette

Déposée il y a quelques semaines, cette série explore les liens complexes entre des membres d’une même famille. Magalie est designer de cuisine et récemment associée avec Olivier et sa blonde Isabelle, influenceuse. Elle mène une vie de couple qui se veut parfaite, mais qui ne fonctionne plus. Le fils du nouveau chum de sa mère va la troubler. Les maladresses et les non-dits vont s’enchaîner, laissant Magalie confuse à plusieurs égards. Réalisée par Sophie Lorain, la série est l’adaptation du roman de Nadine Bismuth.

Déjà en ligne

