Rentrée télé 2021: Kathleen Fortin, fille de télé

Kathleen Fortin se décrit comme une fille de théâtre, mais depuis quelques années, on sent qu’elle pourrait revendiquer une autre étiquette : fille de télé.

Au petit écran, l’étoile de l’actrice ne cesse de grimper depuis qu’elle a endossé le personnage de Boule de quille dans Unité 9. Une nomination aux Gémeaux comme comédienne de soutien dans Olivier, des participations répétées à En direct de l’univers, des rôles dans Épidémie, La Maison-Bleue, Mon fils, Portrait-robot... Les projets de premier plan s’empilent.

Au cours des prochains mois, les téléspectateurs pourront apprécier son talent dans non pas une, non pas deux, mais bien trois séries : Après, L’Échappée et Doute raisonnable.

« C’est sûr que c’est une belle période pour moi, déclare la diplômée de l’École nationale de théâtre, cuvée 1997. Mais en même temps, je suis pas mal satisfaite de tout ce qui m’arrive depuis que j’ai commencé ma carrière. Je suis choyée. Je trouve mon parcours vraiment le fun. Ça montre qui je suis et tout ce que j’ai eu envie de faire. »

Un choix conscient

La présence de plus en plus soutenue de Kathleen Fortin dans notre téléviseur ne tient pas du hasard.

Certes, elle s’est frayé un chemin au sommet des feuilles de casting à coups de solides performances. Mais l’actrice de 43 ans affirme surtout manquer d’énergie pour jouer dans cinq pièces de théâtre par année, comme elle l’a déjà fait auparavant.

« J’en fais un peu moins, dit-elle. Ça libère mon horaire. Ça me laisse du temps pour jouer dans des séries. C’est une bonne chose. Parce que c’est un médium que j’aime d’apprivoiser. »

En entrevue au Journal, Kathleen Fortin avoue qu’à ses débuts, la caméra l’intimidait. Mais maintenant qu’elle accumule les journées de tournage, elle n’y pense plus. Ou presque.

« Aujourd’hui, je comprends plus la machine, et j’ai énormément de plaisir avec. Plus j’en fais, plus j’ai du plaisir à en faire. »

Hommage aux « surfemmes »

Photo courtoisie

Kathleen Fortin tire son épingle du jeu dans Après, première minisérie de l’auteur François Pagé, réalisée par Louis Choquette (Les honorables), qui atterrit à Radio-Canada après avoir été diffusée sur l’Extra d’ICI Tou.tv. Aux côtés de Karine Vanasse, elle y incarne Danielle, l’une des employées d’une épicerie frappée par l’horreur, au cœur d’une petite municipalité des Laurentides.

Sa performance est particulièrement émouvante.

« J’avais envie de rendre hommage à toutes ces femmes qui accomplissent de grandes choses au quotidien, explique-t-elle. Ces proches aidantes d’un parent ou d’un conjoint, qui ont aussi des enfants, une job à temps plein... Ce sont des surfemmes. »

Malgré un tournage en extérieur en plein hiver, Kathleen Fortin a beaucoup aimé son expérience.

« Ce que j’aime beaucoup dans la série, c’est l’humanité des personnages. C’est un petit village tissé serré, une communauté où tout le monde connaît tout le monde. Ça complique parfois les relations. Et c’est tellement bien écrit et amené. Ce n’est jamais tout noir ni tout blanc. Il y a beaucoup de zones grises. Comme dans la vie. »

Conspirationniste

Le rôle qu’elle a décroché dans L’Échappée devrait nous emmener ailleurs. Conséquence directe de l’actualité des 12 derniers mois, elle y campera une conspirationniste prénommée Colette. Mère d’un enfant qui sera admis au centre pour jeunes contrevenants, cette dernière forme un couple avec Anatole (Martin Drainville), une grande-gueule qui aime les projecteurs.

Jointe au téléphone, l’auteure du feuilleton, Mylène Chollet, encense sa performance. « On adore Kathleen. Elle fait toujours des compositions étonnantes. Et encore une fois, elle nous a ravis. »

Un rêve

Enfin, dans Doute raisonnable, un thriller policier produit par Fabienne Larouche qui débarquera sur ICI Tou.tv Extra cet hiver, Kathleen Fortin formera, avec Magalie Lépine-Blondeau, Marc-André Grondin, Nadia Essadiqi et Charli Arcouette, une escouade affectée aux crimes sexuels.

Pour l’actrice, c’est la réalisation d’un rêve de longue date.

« C’est ma première police à vie ! s’exclame-t-elle. J’avais hâte d’en jouer une parce que j’adore les séries policières. Je suis vraiment fan ! Et quand j’aurai du temps, je vais peut-être me permettre d’en écrire une... »

Sur scène

Outre ses tournages télé, Kathleen Fortin – la fille de théâtre – retrouvera le chemin des planches en novembre dans Les reines, une pièce de Normand Chaurette mise en scène par Denis Marleau, qui sera présentée au TNM à Montréal.

Enfin, Kathleen Fortin – la chanteuse – continuera d’offrir Les 4 saisons d’André Gagnon, un spectacle de tournée dans lequel elle revisite, en compagnie du pianiste Stéphane Aubin, les plus belles musiques du célèbre compositeur.

« Les gens m’ont vue dans tellement d’affaires différentes qu’ils ne savent plus trop à quoi s’attendre ! C’est mon grand bonheur d’artiste ! »

L’Échappée reprend l’antenne de TVA le lundi 13 septembre à 20 h.

ICI Télé présente Après à compter du mercredi 15 septembre à 21 h.

