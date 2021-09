Retraites pandémiques: des aînés qui perdent un «temps précieux»

Depuis mars 2020, fini la Côte d’Azur, le Portugal ou la Floride pour un couple de Sherbrooke qui avait l’habitude de profiter pleinement de la retraite. Leur impatience commence à se faire sentir.

Depuis plus d’une décennie, Solange Boulet, une ancienne infirmière de 74 ans, et son mari, Marcellin Lapointe, 80 ans, avaient l’habitude de voyager autour du monde pendant quelques mois l’hiver.

« On entendait seulement les chialeux depuis le début de la pandémie, mais nous aussi, on commence à en avoir assez », a mentionné Marcellin Lapointe, qui a gagné sa vie en travaillant comme tuyauteur dans les mines. « À un moment donné, c’est fini le niaisage. »

Habitués à profiter de la vie, après des carrières respectives particulièrement exigeantes, ils ont vu leurs habitudes bousculées. Ils ont passé de longs mois sans voir leurs trois enfants et leurs six petits-enfants.

« À la longue, nous sommes devenus un peu plus agressifs, a dit Solange Boulet. J’ai trouvé les derniers mois très difficiles. Nous avons toujours fait attention depuis le début. Maintenant, nous sommes tous les deux vaccinés et nous côtoyons des gens vaccinés et ça nous sécurise un peu. »

Lisez tous les témoignages

La liberté du passeport

Le couple estime qu’il est temps d’aller de l’avant. Pour eux, l’arrivée du passeport vaccinal est une excellente nouvelle qui pourrait leur permettre de retrouver une vie normale.

« Oui, Monsieur, le passeport vaccinal est une très bonne chose qui va nous aider », s’est exclamé l’octogénaire avec le sourire.

Si éventuellement une troisième dose de vaccin devenait nécessaire, les deux retraités n’hésiteront pas une seconde.

Avant de pouvoir quitter le pays à nouveau, les deux complices continueront de visiter le Québec.

« Présentement, on a le sentiment de perdre du temps, a laissé entendre Solange Boulet, alors qu’elle se trouvait en Gaspésie avec son mari. On nous enlève du temps de qualité et on sait qu’il ne reste pas énormément de temps devant nous. On ne peut plus rien faire et notre temps est précieux. »