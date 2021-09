Retraites pandémiques: un camionneur forcé de laisser son volant

Un camionneur de Drummondville, qui voulait travailler deux autres étés sur la côte est américaine, a plutôt été contraint de prendre sa retraite.

En novembre 2019, Gilbert Lepage, qui était alors camionneur depuis 11 ans, avait décidé de faire des livraisons les mois où il n’y a pas de neige, soit d’avril à novembre.

« Je n’ai pas pu retourner au printemps 2020, j’étais dans le groupe à risque, il ne fallait pas “se mettre le nez dans la soupe chaude” aux États-Unis. Je voulais encore continuer deux étés, ça s’est arrêté précipitamment », relate l’homme âgé aujourd’hui de 72 ans.

Confiné à la maison avec sa femme, il ne pouvait pas non plus voir ses trois enfants, ses cinq petites-filles et son petit-fils.

« Ils venaient des fois devant la fenêtre, on se faisait des ta-tas ou on se parlait de l’autre bord du banc de neige », a expliqué celui qui est asthmatique.

Pas de non-vaccinés

« Je ne veux pas attirer les larmes, mais c’était difficile, a-t-il ajouté. Et il faut encore être très prudents, on [lui et sa femme] ne peut pas voir les gens non vaccinés non plus. »

Et comme un malheur n’arrive pas seul, M. Lepage ne pouvait pas non plus faire des marches à l’extérieur.

Il a commencé à avoir des crampes dans les jambes en janvier 2020 et a été opéré en mars 2021. « Ç’a été difficile durant un an, raconte-t-il. L’opération a été très bénéfique et ça s’est rétabli. »

Il y a quand même des points positifs malgré tout : M. Lepage a appris à cuisiner avec sa femme. « J’ai jamais autant cuisiné de toute ma vie, rigole celui qui venait de terminer de préparer des muffins aux bananes. Avant, je faisais juste bouillir de l’eau et je faisais des toasts. »

« J’espère que la vie normale va revenir, si ça prend trois autres vaccins, on va les prendre », affirme-t-il.