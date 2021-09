«Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux»: magnifique!

Le 25e film de la franchise des superhéros de Marvel est une féerie visuelle et un enchantement émotif.

«Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux» - on peut regretter ce cloisonnement des studios – s’insère dans la lignée des «Panthère noire» ou «Capitaine Marvel», le long métrage étant, cette fois-ci, destiné à la communauté asiatique. Car «Shang-Chi» fait la part belle aux légendes chinoises et au personnage du titre, inventé par Marvel en 1972.

Le scénario, cosigné par le réalisateur Destin Daniel Cretton, Dave Callaham et Andrew Lanham, dépoussière et modernise ce personnage appelé à réapparaître dans l’UMC. L’indication en est donnée à la fin du long métrage, qui inclut d’ailleurs deux scènes supplémentaires post-générique.

Shang Chi (incarné avec un mélange parfait d’enthousiasme et d’humour par le Canadien Simu Liu) a perdu sa mère (Fala Chen) lorsqu’il était enfant. Sa sœur, Xialing (excellente Meng'er Zhang), et lui ont été élevés par leur père Wenwu (Tony Leung qui brille dans ce rôle central et complexe). Fuyant l’éducation trop «militaire» de son père, chef de l’organisation des Dix Anneaux, Shang Chi vit désormais aux États-Unis et occupe un emploi de valet avec sa meilleure amie Katy (Awkwafina qui sert, bien efficacement, de pause comique). Mais l’arrivée et l’attaque de membres de l’organisation des Dix Anneaux vont bouleverser sa vie, l’obligeant à confronter son passé et donc son père.

Contrairement à «Panthère noire», dont le propos était politique et social, «Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux» mise sur l’émerveillement, l’imaginaire et l’émotif. Le cheminement de Shang Chi et celui de Wenwu soulèvent des réflexions sur la famille, le deuil et l’amour de manière sobre, poétique et symbolique, alors que les splendides chorégraphies des scènes de combat – qui ne sont pas sans rappeler celles du magnifique «Tigre et dragon» - appuient l’évolution de chaque personnage.

Le réalisateur Destin Daniel Cretton n’a pas caché son intention, avec son film, de rendre sourire et espoir aux cinéphiles. Il y parvient haut la main, «Shang-Chi et la légende des Dix Anneaux» s’imposant, dès la première scène – inoubliable – de «combat» comme un Marvel unique et somptueux qui mérite assurément le grand écran.