Il faudra encore du temps aux jeunes Stingers pour rivaliser avec le Rouge et Or de l’Université Laval. Après un bon premier quart qui se termine 3-2 en faveur de Laval, les hommes de Glen Constantin ont été en mesure d’imposer leur rythme et n’ont plus jamais regardé derrière pour signer un gain facile de face aux Stingers 33 à 7.

Plus de détails à venir...