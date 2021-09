Victoire historique des Titans à Lennoxville

Les Titans de Limoilou n’avaient jamais remporté de victoire au Coulter Field, le domicile des Cougars de Champlain-Lennoxville, c’est maintenant un exploit qui fait partie du passé pour la troupe de Dave Parent. Les Titans ont signé un important gain de 23-17 en Estrie pour s’approprier le premier rang de la section Nord-Est en football collégial D1.

«Je suis extrêmement satisfait de la rencontre et du résultat. C’est vraiment en environnement hostile et nous avons vaincu beaucoup d’adversité. C’était un match très physique entre deux bonnes équipes», précise Parent qui voit maintenant sa troupe se diriger vers une semaine de congé.

Départ canon

Les Titans n’ont pas attendu très longtemps avant de s’inscrire au tableau indicateur puisqu’ils ont inscrit deux majeurs dans les premiers instants de la rencontre. La stratégie d’utiliser les pivots Pierre-Luc Michaud et Jérémy Ouellette en alternance a semblé déstabiliser la défensive des Cougars.

«On ne pouvait espérer un meilleur départ en inscrivant les 17 premiers points de la rencontre. Les gars ont bien exécuté le plan de match. Nous n’étions pas loin de les sortir de la partie, mais nous ne l’avons pas fait. Il faudra apprendre de cela», explique le pilote de Limoilou, qui a vu sa formation être en avant au tableau indicateur tout au long du match.

Photo courtoisie, Christophe Renaud

Retour progressif

Loin de paniquer, la défensive des Cougars a joué une solide deuxième demie pour donner plusieurs occasions à sa formation de revenir dans la rencontre. Souleymane Camara s’est occupé de donner le spectacle à lui seul en attaque pour l’équipe hôtesse. Le porteur de ballon a été simplement spectaculaire. Il a enregistré le premier majeur des siens sur une course de 28 verges tard au deuxième quart.

«Offensivement, on a eu beaucoup plus de difficulté en deuxième demie. Ils ont une bonne défensive et leur porteur commençait à devenir fatigant. Il a connu un fort match. C’était évident qu’ils allaient revenir dans le match, je suis simplement content qu’on ait tenu bon», mentionne Parent au sujet de ses adversaires.

Les Cougars ont quand même eu une chance d’inscrire le touché victorieux avec une bombe du milieu de terrain en fin de rencontre, mais la défensive des Titans veillait au grain pour concrétiser la victoire.

Effort collectif

L’instructeur victorieux n’a pas été en mesure de donner le nom de joueurs s’étant démarqué lors de la rencontre préférant insister sur l’effort global de sa troupe lorsque rejoint au téléphone après la partie.

«C’est vraiment tout notre monde qui a contribué et nos unités spéciales ont joué un gros rôle dans le match. On s’améliore en attaque et il faut maintenant travailler sur comment achever nos adversaires. Je préfère cependant tirer des leçons d’une victoire que d’une défaite.»