Wiptec investira 250 M$ dans de nouvelles installations réfrigérées

Le vent dans les voiles, portée par une transformation accélérée de l’économie, l’entreprise Wiptec de Sherbrooke devance ses projets et élabore la construction de son premier centre de préparation de commandes alimentaires réfrigérées et congelées, un projet monstre évalué à 250 M$.

« Nous n’avons pas encore choisi l’emplacement précis, mais je peux vous confirmer que ce sera en Montérégie, confie Martin Ball, cofondateur et président de l’entreprise fondée avec son frère en 2002. Nous avons déjà des options sur deux terrains et nous devons en voir encore deux autres. Mais les choses vont vite ; ça ne devrait pas tarder. »

Il y a un peu plus d’un an, l’entreprise, qui compte déjà 350 employés en Estrie, entamait l’érection d’un nouveau centre de préparation de commandes de 1,7 million de pi2 de superficie, tout près de la nouvelle usine de Molson Coors, à Longueuil.

L’entreprise se spécialise dans la gestion et la préparation des achats commandés en ligne par les consommateurs. Parmi ses clients, elle compte autant des Ricardo et DavidsTea que de plus grands joueurs, tels WayFair, Walmart et Target.

Croissance fulgurante

La première phase du projet de Longueuil terminée, Wiptec vient de démarrer ses opérations tout en entamant la construction de la deuxième phase. D’ici octobre, quelque 300 nouvelles embauches s’ajouteront aux soixante déjà effectuées au cours des dernières semaines.

À terme, une fois ce projet de 150 M$ complété, pas moins d’un millier de travailleurs s’activeront en son sein, 24 heures par jour et 361 jours par année. Ainsi va la vie des entreprises de ce secteur en explosion, dont les règles sont le plus souvent dictées par Amazon.

Parallèlement, Wiptec prépare la construction de son premier centre réfrigéré, le premier complexe du genre au Québec dédié à l’impartition. Aussi vaste que celui de Longueuil (1,2 million de pi2), ce centre sera en mesure de préparer les commandes électroniques de distributeurs alimentaires.

Pour l’alimentation

Des entreprises comme Loblaws, Costco, Metro ou Walmart pourraient compter parmi les clients. « Je ne peux dévoiler leurs noms, dit M. Ball. Je vous confirme toutefois que nous disposons d’au moins trois lettres d’intention signées qui nous permettent de commencer la construction. »

La température de ces entrepôts avoisine normalement 18 degrés Celsius. Pour les aliments périssables, la température variera, selon les sections, entre 3 degrés Celsius et -17 degrés Celsius.

Si tout se déroule comme prévu, la construction de ce centre réfrigéré de préparation de commandes alimentaires débutera en 2022 et se terminera à temps pour l’été 2023.

D’ici là, Wiptec devra, en pleine pénurie de main-d’œuvre, surmonter le défi de dénicher un autre millier de travailleurs pour ajouter aux 1350 qu’elle comptera déjà à ce moment-là. Avis aux intéressés.

Wiptec en bref

Secteur d’activité : Spécialiste de la préparation de commandes

Année de fondation : 2002

Cofondateurs : Martin et Jocelyn Ball

PDG : Martin Ball

Actionnaires : Groupe Ball et Drakkar Logistique

Nombre d’employés : 410 employés actuellement

Siège social : Sherbrooke

Source : Wiptec inc.