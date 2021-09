Chaînes spécialisées et plateformes: neuf séries jeunesse animées à découvrir

L’école recommencée, les enfants auront naturellement besoin de divertissement. Ça tombe bien, car l’offre télé jeunesse regorge de productions d’animation qui leur en mettront plein la vue. En bonus, certaines émissions ont de belles valeurs à transmettre.

«Amphibia»

Ce n’est pas tous les jours qu’on est transporté dans un marais où vivent des grenouilles parlantes. C’est pourtant ce qui se produit dans la vie d’Anne Boonchuy, une adolescente de 13 ans, après son vol d’une boîte à musique.

Du lundi au vendredi, à 16 h et 19 h, sur La chaîne Disney.

«Arc-en-ciel papillon licorne chaton»

La vedette de cette émission est Felicity, une chatte forte qui peut se transformer à sa guise, ce qui la rend unique. Aux côtés de ses amis, dans la ville de Mythlandia, elle rencontre dragons, géants et sorciers, entre autres.

En tout temps sur Club illico. Premier épisode gratuit jusqu’au 15 septembre.

«L’Agent Jean»

Difficile de ne pas remarquer cet agent québécois qui a réussi sa transition de la littérature au petit écran. Celui qui se prend pour James Bond a sa façon bien à lui de combattre le crime. En plus, il a la voix de Pier-Luc Funk.

En tout temps sur l’Extra de Tou.tv.

«OggyOggy»

Avec leur bouille sympathique, leur énergie débordante et leur bonne humeur contagieuse, le chaton Oggy et ses fidèles compagnons raviront les petits. Un nouveau monde éclatant dérivé de l’univers d’«Oggy et les cafards», composé exclusivement d’images de synthèse.

En tout temps sur Netflix.

«Tib et Tatoum»

Être différent peut amener son lot d’ennuis, même à la Préhistoire. Parlez-en à Tib, dont la tache de naissance au visage lui vaut de nombreuses moqueries. Heureusement, le garçon a un meilleur ami comme nul autre: un dinosaure.

Du lundi au vendredi, 10 h 45 et 16 h 45, à TFO. La chaîne sera débrouillée du 6 au 19 septembre.

«Trollstopia»

Partout où ils passent, les colorés Trolls se font remarquer. Pas surprenant avec une reine aussi extravertie et extravagante que Poppy. Prônant l’harmonie et cherchant à tout prix l’amitié, elle souhaite que toutes les tribus puissent vivre ensemble.

Lun-ven, 7 h et 17 h 30, et sam-dim, 10 h, à Yoopa.

«Trop cool, Scooby-Doo!»

Né il y a plus de 50 ans, Scooby-Doo a encore de divertissantes aventures à vivre. Le chien détective et ses amis, maintenant diplômés de l’école secondaire, ont des idées arrêtées, mais des monstres se placent sur leur chemin.

En tout temps sur Club illico. Premier épisode de la seconde saison gratuit jusqu’au 15 septembre.

«Will»

Le dynamique Will a beau être installé dans un fauteuil roulant, ça ne le ralentit pas. Son handicap ne l’empêche nullement de s’amuser seul chez lui ou avec ses amis à l’école. Les sports et les courses, il adore. Un garçon comme les autres... ou presque.

En tout temps sur TFO.org.

«Zak Storm, super pirate»

Le Triangle des Bermudes, synonyme de tous les dangers? Peut-être, sauf que le téméraire et allumé Zak s’en fout. Au contraire, il carbure à tout ce qui bouge, à tout ce qui craint. Même le méchant pirate Skullivar l’apprend à ses dépens.