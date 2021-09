Des joueurs qui pourraient accepter une offre hostile

Avec le cas Jesperi Kotkaniemi désormais réglé — le Canadien de Montréal ayant choisi samedi de ne pas égaler l’offre hostile soumise par les Hurricanes de la Caroline —, d’autres joueurs de renom pourraient imiter le Finlandais en se laissant tenter par une proposition du genre.

Comme l’a rappelé le site NHL.com, de jeunes hockeyeurs profitent de l’autonomie partielle au moment où les camps d’entraînement approchent à grands pas. Les équipes concernées ont d’ailleurs pris des notes et ne tiennent sûrement pas à se retrouver dans un dilemme semblable à celui du directeur général du Tricolore, Marc Bergevin.

Voici les principaux joueurs toujours en quête d’un contrat qui sont susceptibles de recevoir une offre hostile.

Elias Pettersson

Chez les Canucks de Vancouver, le directeur général, Jim Benning, a tenté de se faire rassurant dans les dernières semaines en disant ne pas être inquiet quant à la suite du dossier Elias Pettersson. Celui-ci a conclu son pacte d’entrée et il tient à gagner et à être rémunéré à sa juste valeur. Le patineur de 22 ans est certes talentueux, mais les blessures tendent à le freiner: la saison dernière, un problème au poignet l’a tenu à l’écart pour les 30 dernières parties.

Brady Tkachuk

Le nom de l’Américain de 21 ans est régulièrement évoqué par certains partisans du Canadien qui auraient aimé voir Montréal le sélectionner au repêchage 2018 au lieu de Kotkaniemi. L’occasion serait-elle idéale pour réparer ce que plusieurs considèrent comme une erreur? Pas du tout, aux yeux du directeur général des Sénateurs d’Ottawa, Pierre Dorion, lequel a dit que les dernières discussions avec Brady Tkachuk avaient été productives.

Rasmus Dahlin

Les Sabres de Buffalo n’ont pas seulement le différend relié à Jack Eichel. Il y a aussi Rasmus Dahlin, premier joueur appelé à l’encan amateur de 2018, qui continue de patienter. La bonne nouvelle pour les amateurs du club, c’est que le DG, Kevyn Adams, a été actif la semaine passée en faisant signer des contrats à Casey Mitteldstadt et Henri Jokiharju. De plus, l’organisation peut difficilement se passer d’un de ses patineurs les plus talentueux.

Nolan Patrick

Acquis durant la saison morte par les Golden Knights de Vegas, Nolan Patrick a joué 52 matchs en 2020-2021, après avoir manqué toute la campagne précédente en raison de migraines. Sauf que le Manitobain s’est contenté de neuf points et d’un différentiel de -30. Les Flyers de Philadelphie ont ainsi jeté l'éponge dans le cas de ce deuxième choix au total du repêchage 2017.

Kailer Yamamoto

Ayant reçu une offre qualificative des Oilers d'Edmonton le 25 juillet, Kailer Yamamoto a régressé en attaque la saison dernière, obtenant 21 points en 52 matchs; il en avait amassé 26 en 27 rencontres lors du calendrier précédent. Son nom a fait l’objet de rumeurs de transaction, et le contrat signé par Joel Fababee avec les Flyers — 30 millions $ pour six ans — complique la tâche du DG Ken Holland, puisque la partie opposée a un bon comparatif pour dominer le jeu des négociations.