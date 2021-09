Jesperi Kotkaniemi écrit un message d’adieu aux partisans

Jesperi Kotkaniemi a commenté son départ de Montréal sur son compte Instagram, dimanche.

Le jeune attaquant de 21 ans s’est dit triste de quitter le Canadien, après une association de trois saisons. Son ancienne organisation a choisi de ne pas égaler l’offre hostile d’un an et 6,1 millions $ des Hurricanes de la Caroline, faite il y a huit jours.

«C’est vraiment difficile de dire au revoir à Montréal. J'ai vécu les meilleures années de ma vie jusqu'à présent dans l'une des plus grandes villes de hockey au monde. Je chérirai pour toujours les trois dernières années. Jouer dans la Ligue nationale, représenter le Tricolore et être si près de remporter la coupe Stanley ont représenté un rêve devenu réalité.»

«J’ai le plus grand respect pour les propriétaires, la direction, le personnel d'entraîneurs, mes coéquipiers et les partisans formidables et passionnés du Tricolore. Merci beaucoup. Merci!», a-t-il ajouté, écrivant le dernier mot de cette déclaration en français.

Du même souffle, «KK» a affirmé qu’il se considère comme chanceux de se joindre aux Hurricanes.

«Il est maintenant temps de tourner la page. Je me sens extrêmement privilégié de poursuivre ma carrière avec les Hurricanes. Je n’ai entendu que des choses positives au sujet de l’organisation, des partisans et de la ville de Raleigh. J'ai hâte de me joindre aux Canes et de leur offrir le meilleur de moi-même pour atteindre l'objectif ultime au hockey.»