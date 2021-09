Le nombre de gradués à l'École nationale de police a chuté dramatiquement

Le nombre de diplômés de l'École nationale de police du Québec a chuté de 50 % l’an dernier en raison des restrictions sanitaires.

Selon Daniel Cléroux, analyste en interventions policières, les consignes sanitaires ont eu un effet direct sur les enseignements de l'école de police.

«Ils devaient garder la distanciation et l’espace entre eux, a dit M. Cléroux en entrevue avec TVA Nouvelles, dimanche. La problématique avec l’École nationale de police, c’est qu’avant, il y avait beaucoup de théorique et maintenant, c’est beaucoup plus technique, donc beaucoup d’interventions en corps à corps et des simulations où les étudiants doivent intervenir.»

Pas de pénurie de policiers en vue

Alors qu'il y a normalement 600 finissants à l'École nationale de police du Québec, c'est 300 qui ont gradué en 2020. Cependant, on ne risque pas de manquer de policiers à court terme, selon M. Cléroux. C'est plutôt à long terme que les choses risquent de se compliquer, a-t-il noté.

«La police ne fait pas exception aux autres corps de métier. Il y a des gens qui décident de se retirer et d’aller vers autre chose, donc ça pourrait être compliqué», a-t-il dit.

Les demandes d'admission au programme ont aussi baissé depuis l'arrivée de la COVID-19. En temps normal, il y a environ 750 demandes, alors qu'on parle maintenant de 650.

«On ne les accepte pas tous, parce qu’il faut qu’ils passent des tests psychométriques et physiques pour être acceptés, donc ça peut compliquer le recrutement», a expliqué M. Cléroux.

Ce ne sont pas tous les diplômés qui trouvent un emploi immédiatement non plus, parce que d'autres policiers doivent d'abord prendre leur retraite.

«Je vous dirais que de façon générale, de mon expérience du temps que j’étais là, on était capable de vivre avec le fait de manquer de policiers pendant environ un an», a conclu l’analyste en interventions policières.