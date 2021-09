Le passeport, ce mal nécessaire

Ça y est, le passeport vaccinal est entré en vigueur sans causer le chaos, et après quelques jours d’utilisation, la très vaste majorité des gens, des commerçants et restaurateurs s’en accommodent fort bien.

Dans un monde idéal, il n’y aurait pas de pandémie. Dans le meilleur des mondes, les gens prendraient la peine de s’informer concernant le vaccin, auprès de sources fiables. Ainsi rassurés, ils recevraient leurs deux doses, et le passeport vaccinal ne serait pas nécessaire.

Mais voilà, la réalité est tout autre. Il faut bien vivre dans un pays riche où le vaccin est aussi accessible pour trouver des gens qui peuvent se permettre de le refuser sans raison valable...

Afin de convaincre les récalcitrants qui refusent toujours de se faire vacciner, et surtout de permettre aux autres de continuer à vivre, le passeport vaccinal apparaît comme une bonne solution temporaire.

Roulette russe

On le voit bien depuis un an et demi : ce virus équivaut à jouer à la roulette russe. On ne peut jamais prédire ses effets sur la personne infectée. C’est différent pour les personnes vaccinées, qui sont très rarement victimes de complications selon les données fiables récoltées au pays.

Cela signifie qu’une personne vaccinée risque de transmettre le virus à une autre qui ne l’est pas, sans s’en rendre compte, en l’absence de symptômes. Or, personne n’a envie d’être responsable de la transmission de la COVID à une personne qui n’est pas protégée adéquatement et qui pourrait en garder de graves séquelles, voire même y passer.

Entre vaccinés

En tant que personne responsable et censée, on en vient par conséquent à ne fréquenter que les « doubles dosés » comme nous.

La même logique s’applique quand vient le temps d’aller au restaurant, au gym, au cinéma ou voir un spectacle. Entre vaccinés, on se sent en sécurité et on ne menace la sécurité de personne. Ainsi va la vie en temps de pandémie.