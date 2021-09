Les Blue Jays complètent un balayage fort important

Grâce à une victoire convaincante de 8 à 0 dans le troisième match, les Blue Jays de Toronto ont balayé leur série contre les Athletics d’Oakland, dimanche après-midi, au Rogers Centre.

Dans son affrontement du jour, l’équipe de la Ville Reine a bénéficié d’une autre solide performance du lanceur Robby Ray. L’artilleur de 29 ans n’a permis qu’un seul coup sûr et trois buts sur balles en six manches et deux tiers.

Ray (11-5) a également passé 10 de ses rivaux dans la mitaine. Il s’agit de la première fois de l’histoire des Blue Jays qu’un lanceur amasse 10 retraits sur des prises ou plus lors de quatre départs consécutifs.

La relève des Jays a aussi fait le travail, accordant seulement une autre frappe en lieu sûr.

Offensivement, Lourdes Gurriel et Randal Grichuk ont ouvert le bal en deuxième manche. Réussissant respectivement un triple et un double, ils ont permis à leur formation de prendre une avance de 3 à 0 rapidement dans la rencontre.

Dès leur retour au bâton lors de la manche suivante, Marcus Semien et Alejandro Kirk ont tous les deux expulsé la balle à l’extérieur des limites du terrain pour porter l’avance des Jays à 7 à 0.

Dans le cas de Semien, il s’agissait de sa 35e longue balle de la présente campagne. Bo Bichette a complété le pointage avec un double qui a poussé Vladimir Guerrero fils au marbre en quatrième.

Place aux Yankees

Ce balayage contre les A’s est arrivé à point pour les Blue Jays, au cœur d’une lutte à finir avec plusieurs équipes pour l’une des deux places de meilleur deuxième dans la Ligue américaine.

L’équipe du gérant Charlie Montoyo a devancé le club d’Oakland et est à 4,5 parties des Red Sox de Boston, qui occupent présentement la dernière place donnant accès aux éliminatoires.

Ce sont les Yankees de New York qui détiennent le premier échelon de la course du meilleur deuxième. Ils détenaient une avance de cinq matchs sur les Jays avant les duels du jour.

L’unique formation canadienne du baseball majeur et les Bombardiers du Bronx seront impliqués dans une importante série de quatre affrontements présentés au Yankee Stadium cette semaine. Les hostilités s’amorceront lundi après-midi.