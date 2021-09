Les professions du bonheur: la COVID-19 a eu son mot à dire

Êtes-vous toujours heureux au boulot, et ce, malgré la pandémie ? Dentiste, courtier en immobilier et coiffeur occupent les trois premières marches du podium des professions dont l’indice de bonheur des salariés est le plus élevé. À l’inverse, les métiers d’infirmier et de médecin ont perdu des plumes ces derniers mois.

Ces résultats ressortent d’un récent sondage Léger sur l’indice de bonheur au travail préparé pour Le Journal. Un exercice similaire avait été réalisé par cette firme en 2019, ce qui permet de comparer la satisfaction des employés dans leur milieu de travail, aujourd’hui, et avant l’impact de la COVID-19.

Plusieurs facteurs influent sur le bien-être des travailleurs, comme la rémunération – les personnes ayant un revenu supérieur à 80 000 $ ont tendance à être plus heureuses –, la reconnaissance, le climat, le respect, l’appartenance ainsi que la conciliation travail-famille.

L’âge joue également sur le score du bonheur. Les personnes de 55 ans et plus se sentent mieux au boulot, contrairement aux 24 ans et moins.

Petite baisse

Si on examine l’ensemble des métiers, l’indice de bonheur au travail est en légère baisse par rapport à 2019, au Québec et au Canada. Il est passé de 72,64 à 69,72, selon le plus récent sondage réalisé auprès de 14 363 Canadiens.

Cela signifie que plusieurs travailleurs sont aujourd’hui moins sereins. Il pourrait s’agir d’une mauvaise nouvelle pour les employeurs, alors que plusieurs industries sont victimes de la pénurie de main-d’œuvre.

Pour atteindre le chiffre 100, il faudrait que les salariés aient répondu être « fortement en accord » avec chacune des propositions dans le sondage, comme « je suis traité(e) avec respect au travail », « mon travail me permet de rester moi-même » et « mon travail me permet de me réaliser professionnellement ».

Par passion

Lorsqu’on compare le top 10 des professions dont les salariés semblent le plus heureux entre 2019 et 2021, on retrouve chaque fois dans le haut de la pyramide, dentiste, coiffeur et courtier en immobilier.

Pour le président de l’Association coiffure Québec, Stéphane Roy, ce n’est pas une surprise que son métier se retrouve si haut. Il a expliqué au Journal que les gens de son industrie travaillent « par passion » et non par obligation.

En 2019, le métier de médecin était au deuxième rang du palmarès. Les docteurs, qui sont au cœur de la crise sanitaire des derniers mois, occupent maintenant la 20e position.

Pour la profession d’infirmier, le plongeon s’est fait de la 49e à la 59e place.

Photo d'archives Jean-Marc Léger

Sondeur

Parmi les autres gagne-pain ayant encaissé une diminution de l’indice de bonheur, il y a publicitaire, agriculteur et administrateur.

« Pour les publicitaires, forcément, ce marché a traversé des mois difficiles et la conséquence directe, c’est que les placements média n’ont pas été aussi forts », a souligné le président de la firme Léger, Jean-Marc Léger.

Télétravail

On peut aussi supposer que pour plusieurs, le télétravail, la mise en place des différentes mesures sanitaires et les mises à pied durant la pandémie, ont eu un impact négatif sur leur bonheur au boulot.

D’ailleurs, vendeur, préposé à l’entretien, caissier et agent correctionnel, entre autres, sont parmi les métiers avec le plus faible indice.

Meilleure mine

Certaines professions affichent toutefois meilleure mine qu’en 2019, comme pharmacien, qui se trouve maintenant au huitième rang, suivi d’architecte et de comptable. Les coachs professionnels se glissent aussi dans le top 10 cette année, tout comme les travailleurs autonomes.

« Les pharmaciens ont été valorisés, durant la dernière année, et ils n’ont pas vécu le stress des médecins », est d’avis M. Léger, faisant allusion à leur rôle dans la campagne de vaccination.

Pour les travailleurs autonomes, certaines personnes, comme Mélanie Gagné, qui est à la fois créatrice de contenus, recherchiste et organisatrice d’événements culturels, disent avoir maintenant « créé » un emploi qui correspond à leurs passions et à leurs intérêts.

Selon le sondage Léger, un peu plus d’une personne sur trois (38,52 %) ne recommanderait pas ou peu son employeur à des gens ou des proches.

Quelques facteurs influents

Les répondants ont attribué une note entre 1 et 10 concernant chacune de ces situations dans leur milieu de travail. Le vert représente le pourcentage des gens qui sont « fortement en accord » avec ce point. Ces salariés ont donné une note de 9 ou 10. En jaune, il s’agit du pourcentage des travailleurs « en accord » avec ce facteur. Les notes ont été entre 7 et 8,5. Finalement, en rouge, il s’agit de travailleurs « en désaccord », avec des notes de 1 à 6,5.

* Source : Indice de bonheur Léger au travail 2021

Place à la nouvelle réalité de demain

La COVID-19 aura à jamais bouleversé les méthodes de travail, concède l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés. Et en pleine pénurie de personnel, des compagnies doivent user de stratégies pour se démarquer, et attirer des talents.

Photo courtoisie Manon Poirier

Conseillère en ressources humaines agréée

« Est-ce qu’actuellement, c’est une période fébrile et effervescente ? Très clairement », répond la directrice générale de l’Ordre, Manon Poirier.

« Il faut essayer de prendre soin de l’humain. »

Ces derniers mois, plusieurs métiers ont été « ébranlés », notamment en restauration, en hôtellerie et en tourisme. Il s’agit d’industries où la main-d’œuvre était déjà précaire avant la COVID-19.

Changement de carrière

Selon l’indice de bonheur Léger au travail, les professions de serveur et de cuisinier occupent aujourd’hui respectivement les 56e et 65e positions des salariés les plus heureux.

Fait intéressant, malgré les nombreuses fermetures dans la province, le métier de serveur a grimpé de sept échelons entre 2019 et 2021.

« Il y a des gens qui ont dû, pas nécessairement par choix, faire un changement de carrière », avance Mme Poirier.

« D’autres sont amoureux de leur métier et ils ont choisi d’y retourner. »

Dans les bureaux

Les gens travaillant dans des bureaux ont également subi des changements majeurs en raison du télétravail. Plusieurs patrons pourraient devoir se heurter à une résistance de certains employés lors du retour à la normale.

Selon une enquête d’Indeed auprès de 1000 dirigeants d’entreprise canadiens, 41 % prévoient offrir un horaire de travail hybride aux nouveaux salariés et 47 % seraient favorables à la semaine de quatre jours.

Mme Poirier n’est pas surprise de voir que l’indice de bonheur chez les médecins, les infirmiers et les enseignants a chuté par rapport à 2019.

« Ils ont connu une année et demie extrêmement difficile. Ils ont été en contact avec la COVID-19. Ils ont dû s’adapter », analyse-t-elle.

« Au niveau des soins de santé et de l’enseignement, cela fait longtemps qu’on manque de ressources. [...] La pandémie est venue amplifier [cela]. »

Selon elle, encore plusieurs défis attendent les patrons, dont la vaccination obligatoire et le passeport vaccinal.

Indeed estime que 31 % des entreprises prévoient rendre les vaccins obligatoires pour le retour au boulot.