Nostalgie télé: William Cloutier et l’influence de «Mixmania»

Bien des années avant de gagner la grande finale de «Star Académie», en mai dernier, William Cloutier a été fortement intrigué et impressionné par la troupe de la première édition de «Mixmania». Tout petit, aux côtés de sa soeur, la musique l’interpellait déjà. Il se souvient encore des émotions fortes qu’elle lui faisait vivre.

-William, quelles émissions jeunesse t’ont marqué?

«Pin-Pon», «Caillou», «Cornemuse» et, un peu plus vieux, «Ramdam», le premier «Mixmania» et «Méchant changement».

-Quels sont tes plus beaux souvenirs télé liés à l’enfance?

L’excitation de devoir attendre avant d’écouter l’émission désirée. Quand je découvrais que mon émission était pour être la suivante, je devenais euphorique. De nos jours, avec les télévisions intelligentes, YouTube et les plateformes de «streaming», nos enfants ne cultivent plus l’anticipation. Ils ont accès au contenu qu’ils veulent sans devoir attendre après la programmation télévisuelle.

-Regardais-tu beaucoup la télé lorsque tu étais tout jeune?

Je fais partie de la génération d’enfants qui avaient un accès illimité à la télé. Comme je n’avais pas de limite de temps d’écoute, je n’ai jamais été intéressé de passer un temps démesuré devant l’écran.

-Y a-t-il un personnage ou un artiste qui t’a influencé?

Les membres de la première édition de «Mixmania». Ma sœur et moi désirions être eux. Ils ont été pour nous, et pour des milliers d’autres, de véritables modèles. Surtout au niveau du style vestimentaire. Il suffisait que des participantes du groupe aient par exemple de nouvelles mèches dans les cheveux pour que ma sœur veuille avoir les mêmes!

-Y a-t-il encore une chanson d’une émission qui te reste en tête?

Tout le répertoire du premier «Mixmania» et la chanson thème de «Cornemuse»!

-Y a-t-il un personnage que tu aurais aimé jouer pour les enfants?

Tout plein! J’aurais eu beaucoup de plaisir à jouer dans «Phénomène Raven». J’aurais aussi beaucoup aimé être l’un des deux animateurs de «Zoboomafoo».

-Quel univers voudrais-tu faire découvrir à tes enfants?

Comme mon fils [Liam, 4 ans] est encore petit, «Cornemuse» et «Caillou» font partie des émissions qu’il aime écouter parmi celles que j’écoutais plus jeune.

-Que penses-tu de la télé jeunesse d’aujourd’hui?

J’aime bien ce qui se fait à Télé-Québec, par exemple. Autant que possible, j’encourage mon fils à écouter des émissions jeunesse créées au Québec, comme «Passe-Partout», plutôt que des émissions d’ailleurs traduites en français. On a du super bon contenu ici!

À l’instar de plusieurs de ses anciens collègues académiciens - dont la finaliste Lunou Zucchini -, William Cloutier a accepté de jouer dans le vidéoclip tourné pour imager la reprise de «Je veux», un succès de Zaz, par Shayan Heidari. La ronde des auditions pour la prochaine édition de «Star Académie» sera lancée dès le 10 septembre à Montréal.

