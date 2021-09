Rentrée télé 2021: Antoine Vézina embarque dans le «train» d’Un souper presque parfait

Pour imager son arrivée dans l’équipe d’Un souper presque parfait, Antoine Vézina donne l’exemple d’un passager montant dans « un train qui roule à pleine vitesse ». Après 11 saisons en ondes, le concours culinaire amateur peut effectivement être qualifié de « machine bien huilée ». Et l’acteur s’apprête à succéder au narrateur des 1300 premiers épisodes, André Ducharme. « Bien sûr, je n’essaie pas d’imiter André. De toute façon, j’en serais incapable. Mais j’essaie d’apporter ma touche, ma couleur. »

Antoine Vézina a décroché le contrat d’Un souper presque parfait au printemps, au terme d’un processus d’auditions. En entrevue au Journal, le comédien de 48 ans admet qu’il n’était pas nécessairement un grand fan de l’émission de Noovo, mais quand il s’y accrochait les pieds, il passait un bon moment.

Photo Pierre-Paul Poulin

« Je trouvais ça rassurant, explique le comédien. J’aime la bouffe et j’aime cuisiner, mais quand t’es toujours confronté aux livres de recettes, aux photos parfaites, tu commences à douter. Est-ce que je suis le seul qui rate ça ? Est-ce que je suis normal ? C’est pour ça que j’aime Un souper presque parfait : ça m’apaise ! Je réalise que, finalement, je suis comme les participants : je fais plein d’erreurs. »

Chez Zone 3, la boîte de production d’Un souper presque parfait, on qualifie le choix d’Antoine Vézina de « naturel ».

« Son style d’humour est exactement ce que nous cherchions : taquiner le participant tout en étant rempli de compassion, indique la productrice déléguée de l’émission, Marie-Ève Ménard. Et nous sommes très heureux de constater qu’en studio, Antoine est comme un poisson dans l’eau. »

Sans aide

C’est en juin qu’Antoine Vézina a enregistré ses premières narrations. Depuis, il passe deux à trois jours par semaine en studio. Fait à signaler : il n’a pas cherché à parler à André Ducharme avant d’entreprendre ce nouveau défi.

« André n’a pas tenté d’entrer en contact avec moi non plus. Mais si jamais on se croise, c’est sûr que je vais lui faire un petit clin d’œil », souligne le comédien.

Alors qu’André Ducharme écrivait ses propres textes, Antoine Vézina livre ceux qu’une équipe d’auteurs lui prépare.

« Ils sont mieux placés que moi. Ils savent ce qui marche ; ils savent ce qui ne marche pas. Et pour moi, c’est beaucoup moins de travail », résume l’acteur, qu’on peut également entendre aux Fantastiques de Véronique Cloutier, à Rouge.

Le frère de Céline

Antoine Vézina n’apparaîtra pas seulement au générique d’Un souper presque parfait au cours des prochains mois.

Cet automne, il fera partie des panélistes invités de Qui sait chanter ?, le nouveau jeu musical de Noovo piloté par Phil Roy. Cet hiver, il reprendra son rôle de courtier immobilier dans Contre-offre, une comédie pour laquelle il court la chance de gagner un trophée aux prochains prix Gémeaux.

Au cinéma, Antoine Vézina fait partie de la distribution d’une production que plusieurs attendent avec impatience : Aline, le fameux film de Valérie Lemercier inspiré par Céline Dion.

L’acteur de 48 ans y incarne Jean-Bobin, le frère d’Aline/Céline qui n’est jamais loin.

« C’est un tout petit rôle, indique Antoine Vézina, qui devait passer deux heures au maquillage tous les matins. J’ai seulement une douzaine de répliques, mais je suis là tout le temps ! Je suis même allé tourner à Malaga, en Espagne, parce que Valérie Lemercier voulait absolument qu’on me voie en arrière-plan manger une crème glacée ! On a tourné au Québec, à Paris... Durant mes journées de congé, j’allais marcher jusqu’au Louvre. C’était dépaysant ! »

Absent à Cannes

Aline a été présenté au Festival de Cannes en juillet. Les acteurs québécois Sylvain Marcel, Danielle Fichaud, Roc Lafortune et Pascale Desrochers étaient du voyage. Antoine Vézina avait également été invité, mais comme il tournait Contre-offre, il n’a pas pu s’y rendre.

N’empêche, le comédien de 48 ans a adoré son expérience. « J’ai vécu la grande aventure d’un film français. Je n’aurais jamais pensé vivre ça dans ma vie ! J’ai beaucoup aimé travailler avec Valérie. Elle écrit, joue, réalise... Elle est très, très, très gentille. J’ai été chanceux. »

Aux dernières nouvelles, Aline devrait sortir au Québec en novembre. Antoine Vézina qualifie le long métrage de « fable ».

« J’ai hâte que ça sorte. Les gens sont intrigués. C’est compréhensible. Valérie joue Céline/Aline à tous les âges. Elle prend l’accent québécois... Je suis curieux de voir les réactions. »

Un souper presque parfait à Noovo du lundi au vendredi à 18 h. À compter du 13 septembre.