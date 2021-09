REM de l’Est : «On veut un beau projet signature»

Le Réseau express métropolitain (REM) aura une portion souterraine pour garder un aspect esthétique très important selon les organisateurs.

De passage à LCN, la ministre déléguée aux Transports, Chantal Rouleau a précisé que tous les aspects sont pris en considération pour la construction de ce grand projet.

«Ce n’est pas qu’une question monétaire. L’important c’est de bien faire atterrir le REM de l’Est au centre-ville, de répondre aux préoccupations et de trouver des solutions», a mentionné Chantal Rouleau.

D’ailleurs, une des solutions, c’est de construire un tunnel d’une longueur de 500 mètres près du centre-ville.

«L’intégration du REM est très, très importante, [tout comme] la facture architecturale. On veut un beau projet signature», a expliqué la ministre déléguée aux Transports.

Selon Chantal Rouleau, en plus de l’aspect esthétique, il ne faut surtout pas oublier que le but premier de ce projet reste tout de même de desservir la population à l’est de l’île de Montréal, qui a souvent écopé dans les projets de transports en commun dans les dernières années.

«Pour répondre aux besoins de la population qui est très mal desservie par le transport collectif, il faut un transport structurant comme celui-là», a souligné la ministre Rouleau.

Plusieurs solutions sont encore sur la table pour terminer ce gros projet de transport en commun.

«La solution est aérienne et en partie souterraine lorsque c’est possible. Le plus important, c’est d’avoir un très beau projet qui va répondre aux besoins de la population», a affirmé Mme Rouleau.