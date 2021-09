Un adolescent autiste manque à l’appel à Montréal

Le Service de police de Montréal (SPVM) tente de localiser Ahmed Muhaimin, un adolescent autiste et non verbal qui a disparu au centre-ville de la métropole, dimanche.

Âgé de 14 ans, le jeune homme maghrébin a été vu pour la dernière fois au coin des rues Ontario et Saint-Laurent. Selon les informations de la famille, il aurait une attirance pour les métros, les ponts et les autoroutes.

Le SPVM a indiqué avoir des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Ahmed Muhaimin mesure 157 cm et pèse 45 kg. Il a les cheveux noirs courts, les yeux bruns et le teint basané. Au moment de sa disparition, il portait un t-shirt noir avec l’inscription «Reebok» écrit en blanc, un short bleu foncé et des sandales noires. Il avait également des lunettes de correction.

Toute personne ayant de l'information à communiquer concernant cette disparition peut le faire via son poste de quartier, ou en composant le 911.