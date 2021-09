Une majorité de Canadiens prêts à payer plus pour réduire les GES

Une petite majorité des citoyens du Canada sont prêts à payer plus pour aider le Canada à réduire ses émissions de gaz à effet de serre, selon un sondage de Nanos Research, pour le compte pour du «Globe and Mail» et CTV News.

Les résultats de l’enquête montrent que 27 % des Canadiens sont prêts à payer plus, notamment par les taxes ou au moment de faire le plein d’essence, pour aider le pays à atteindre ses objectifs en matière d’émissions de gaz à effets de serre. Un autre 27 % a mentionné être «quelque peu disposé à payer plus».

Environ 14 % se sont dits «quelque peu réticents» alors que 2 % étaient hésitants.

Ils ont été, cependant, 30 % à affirmer ne pas vouloir payer plus.

Le résultat divisé indique que les partis politiques doivent être prudents lorsqu'ils misent sur les politiques climatiques, a indiqué le fondateur de Nanos Research, Nik Nanos.

«Une faible majorité est prête à payer dans une mesure ou une autre, mais environ quatre sur dix résisteraient à l'idée de payer plus cher les prix de l'énergie pour atteindre les objectifs d'émissions. S'engager dans l'une ou l'autre voie n'est pas sans risque politique puisque l'électorat est divisé», a déclaré M. Nanos.

Le sondage s’est fait en mode hybride, soit par téléphone et en ligne, de façon aléatoire auprès de 1029 Canadiens. Les résultats ont été recueillis entre le 28 et le 30 août. La marge d'erreur est pour sa part de plus ou moins 3,1 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Pour la première fois en plus d'une décennie, tous les principaux partis proposent une forme de prix sur le carbone dans le cadre de leur plateforme électorale. Mais le niveau du prix du carbone, la façon dont il est remboursé aux Canadiens et la rigueur des objectifs de réduction des émissions varient considérablement entre les libéraux, les conservateurs, le NPD et le Parti vert.